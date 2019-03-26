Кузбасс вошел в программу «Вернадский» по организации научно-образовательных консорциумов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал с президентом Российского Союза ректоров, ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим меморандум о создании научно-образовательных консорциумов в рамках программы «Вернадский».

25 марта в Москве состоялся Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества». На его площадке состоялась серия подписаний меморандумов Российского Союза ректоров и субъектов РФ о создании научно-образовательных консорциумов в рамках программы «Вернадский», инициатором которой выступил МГУ и в целях содействия реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа «Вернадский» ориентирована на то, чтобы создать в регионах научно-прикладные кластеры. Благодаря этим кластерам будут развиваться научные школы, прикладные исследования, разрабатываться и реализовываться комплексные программы освоения запасов минерального сырья, а также социально-экономического роста территорий. От Кузбасса меморандум подписал Сергей Цивилев, а от Российского Союза ректоров – президент Союза и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

– Кузбасс – промышленный регион. Сегодня наша задача – в условиях роста и развития промышленности сохранить окружающую среду, обеспечить экологическую безопасность. Наш девиз: «Чистый уголь – чистая страна». Этим лозунгом заинтересовались даже иностранные партнеры. Для реализации идеи мы, в том числе, создаем НОЦ «Кузбасс», основу которого составят три составляющие – наука, образования и промышленность. Нам нужен надежный партнер, обладающий высокими компетенциями мирового уровня. Им стал МГУ. Вместе мы сможем осуществить планы, – сказал Цивилев.

Благодаря научно-образовательному консорциуму «Вернадский» в регионе будут созданы все условия и возможности для самореализации и раскрытия талантов каждого кузбассовца, а это, в свою очередь, поможет укрепить общероссийское научно-образовательное пространство, будет содействовать научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России.

Основные направления, в которых будут сотрудничать МГУ и Кузбасс, ориентированы на социально-экономическое развитие региона. Сюда входят фундаментальные и прикладные научные исследования с целью развития региона, создание и реализация совместных образовательных программ подготовки высококвалифицированных кадров для региона, поддержка талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, разработка программ дополнительного образования, повышение квалификации и переподготовка научно-педагогических кадров и руководителей образовательных организаций, обновление образовательных программ региональных вузов и многое другое.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, стороны договорились о сотрудничестве по созданию научно-образовательного кластера с участием бизнеса и промышленности.