2019-03-27T08:55:01+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сибирская генерирующая компания начала подготовку к новому отопительному сезону в Кемерове

Ведется плановая профилактика и ремонт оборудования теплосетей города
Яков КРЫМСКИЙ
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Энергетики готовятся к проведению гидравлических испытаний теплотрасс. Фото: Сибирская генерирующая компанияЭнергетики готовятся к проведению гидравлических испытаний теплотрасс. Фото: Сибирская генерирующая компания
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Сибирская генерирующая компания (СГК) в Кемерове приступила к плановым профилактическим работам и ремонту оборудования теплосетевого комплекса. В областном центре Кузбасса стартовала подготовка к следующему отопительному сезону.

СГК начала выполнение ремонтной программы 2019 года на объектах коммунальной инфраструктуры в кузбасской столице. Энергетики проводят ревизию насосного оборудования подкачивающих насосных станций и центральных тепловых пунктов, замену запорной арматуры, обслуживание сальниковых компенсаторов на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях.

К настоящему моменту специалисты Кемеровской теплосетевой компании СГК уже обследовали строительные конструкции и оборудование нескольких десятков тепловых камер в Центральном, Заводском и Ленинском районах города и заменили 26 единиц запорной арматуры разных диаметров.

Энергетики проводят ревизию оборудования. Фото: Сибирская генерирующая компания

Энергетики проводят ревизию оборудования. Фото: Сибирская генерирующая компания

Такую подготовительную работу энергетики выполняют каждую весну накануне ежегодных гидравлических испытаний теплотрасс и летней ремонтной кампании, когда происходит большое количество технологических переключений на тепловых сетях.

Все профилактические мероприятия и необходимый ремонт оборудования СГК проводит в Кемерове без отключения тепла и горячей воды. Поставка коммунальных ресурсов потребителям происходит в штатном режиме.

Напоминаем, в 2019 году Сибирская генерирующая компания в ходе подготовки системы централизованного теплоснабжения столицы Кузбасса к зиме заменит в городе не менее 6,5 километра ветхих трубопроводов теплотрасс, а также проведет ремонт тепловых камер и различного производственного оборудования, от надежной работы которого зависит качество теплоснабжения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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