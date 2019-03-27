СУЭК запустила цех по ремонту мехкрепи в Кузбассе

В ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» - ведущем машиностроительном предприятии, входящем в состав «СУЭК-Кузбасс» - организовано производство по ремонту металлоконструкций секций механизированной крепи.

Потребность в создании собственной мощной ремонтной базы вызвана необходимостью качественного и своевременного ремонта имеющихся в компании десяти очистных мехкомплексов.

Для оснащения цеха приобретено современное высокотехнологичное отечественное и импортное оборудование, включающее: крупногабаритный портально-обрабатывающий центр типа WHQ 13 CNC; комплект оборудования для магнитно-порошковой дефектоскопии; установки газо-плазменной резки 3D и полуавтоматической сварки; моечную установку высокого давления; сварочные позиционеры; окрасочно-сушильную и песко-дробеструйную камеры;. модульную компрессорную; газораспределительную станцию; кран мостовой грузоподъемностью 30 тонн. В совокупности такой комплект оборудования позволяет осуществлять весь спектр работ по ремонту и восстановлению несущих металлоконструкций.

Общая стоимость инвестиционного проекта с учетом капитального ремонта бывшего механического цеха шахты имени С. М. Кирова, где разместилось новое производство, составляет более трехсот миллионов рублей.

Теперь коллектив «СИБ-ДАМЕЛЯ» технически полностью готов самостоятельно вести все этапы ремонта металлоконструкций секций. Для решения вопросов кадрового обеспечения реализуется комплексная программа, включающая обучение сотрудников работе на станках с числовым-программным управлением (ЧПУ) на базе Новосибирского авиастроительного лицея.

Коллектив «СИБ-ДАМЕЛЯ» готов полностью самостоятельно вести все этапы ремонта металлоконструкций секций. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Сегодня ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий СУЭК, занимающихся производством и ремонтом горношахтного оборудования. Самый современный уровень оснащенности станками и технологическими линиями позволяет выпускать широкий ассортимент продукции.

За последние четыре года в развитие предприятия инвестировано более 725 миллионов рублей. Численность возросла в два раза, составив более пятисот человек. Производительность труда на одного работника - в 1,7 раза.

- Наше предприятие имеет вековую историю, но за счет постоянного переоснащения, опытного кадрового состава способно выпускать продукцию высочайшего уровня, - говорит генеральный директор Юрий Люкин. - Достаточно сказать, что установленные на шахте имени В. Д. Ялевского мировые рекорды по добыче угля достигнуты с применением ленточных конвейеров, изготовленных на «СИБ-ДАМЕЛЕ».