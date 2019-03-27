Как провести выходные в Кемерове

Новый взгляд на Шерлока

Идем в театр

Театр для детей и молодежи продолжает творческий проект, который получил название «Театральное чтиво». В рамках этого проекта проходит ряд вечеров, где зритель получит уникальную возможность услышать в живом исполнении ведущих артистов театра лучшие произведения мировой литературы. Актеры сами выбрали своих авторов, сами работали над текстами, организуя необходимое движение авторской мысли. Теперь они готовы предложить свое личное, живое прочтение, создавая необходимое эмоциональное и интеллектуальное напряжение.

Проект «Театральное чтиво» возник в рамках празднования 25-летия театра. Получив множество положительных отзывов. В рамках «Театрального чтива» были представлены «451 градус по Фаренгейту», «Барышня крестьянка» и другие. Зритель получал уникальную возможность услышать в живом исполнении ведущих артистов театра произведения мировой литературы.

Сейчас артисты зовут зрителей на «Этюд в багровых тонах», или в другом распространенном переводе - «Красным по белому». Это детективная повесть Артура Конан Дойла, опубликованная в 1887 году. В этом произведении впервые появляется сыщик Шерлок Холмс. В повести рассказывается о странном убийстве, раскрыть которое не под силу даже самому толковому сыщику Скотленд-Ярда - Тобиасу Грегсону, поэтому он обращается за помощью к Шерлоку Холмсу. А что дальше? Приходите и послушайте интерпретацию известной истории.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

28 марта, начало в 19.00

Цена билетов: 250 рублей

Посетители смогут познакомиться с историей развития кинематографа. Фото: Кузбасскино

Стоп! Снято!

Изучаем историю кинематографа

Кино - это не просто развлечение, поход на сеанс с друзьями или семьей. Кино - это целое искусство со своей неповторимой историей. Хотите узнать, как оно рождалось раньше? Тогда обязательно сходите в музей «Кузбасскино» - он в области единственный!

Здесь посетители могут познакомиться с историей развития кинематографа, экспозицией раритетного оборудования, с помощью которого специалисты кино в разные годы работали с пленкой, самостоятельно отреставрируют кинопленку на специальном столе и даже смогут запустить фильм на одном из старейших киноаппаратов Кузбасса.

В эту же экскурсионную программу входит демонстрация короткометражного документального фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года и фрагментов мультипликационного фильма «Стрекоза и муравей», вышедшего в 1913 году.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

С 27 марта по 2 апреля, с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 80 рублей

Акция добра

Помогаем четвероногим друзьям

У кого из нас не сжималось сердце при виде одинокого продрогшего котенка или щенка, который заглядывает в глаза в надежде, что вы возьмете его к себе домой? К сожалению, не всегда есть возможность оставить брошенное животное, но можно помочь братьям нашим меньшим иначе. В это воскресенье в Кемерове в очередной раз пройдет благотворительная акция «Накорми бездомное животное». Ее организуют волонтеры Общества защиты животных. Сухой и влажный корм для кошек и собак, крупы, консервы рыбные и мясные, мясопродукты, крупы, молочные продукты, древесный наполнитель для кошек - вот все, в чем нуждаются животные. Также если есть возможность, то можно помочь четвероногим друзьям финансово.

«Зооцентр»

ул. Весенняя, 14

31 марта, начало в 13.00

Ведем ребенка в цирк! Фото: Цирк Никулина

Шоу воды и огня

Ведем ребенка в цирк.

Российская государственная цирковая компания и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представляют один из лучших проектов российского цирка под руководством заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола!

Созвездие талантливых артистов разнообразных жанров - обладателей самых престижных премий мира, дарит зрителям завораживающее дух шоу, наполненное яркими красками современных световых технологий, загадками истинной магии цирка, демонстрацией феноменальных способностей экзотических животных и слиянием двух стихий - воды и огня, рождаемых из самого сердца манежа!

Кемеровский государственный цирк

пр. Ленина, 56

30 марта, начало в 12.00 и 16.00

31 марта, начало в 16.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей