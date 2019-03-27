В последние дни марта в Кузбассе потеплеет до +17

Первый весенний месяц – март – был крайне непостоянным: то ночные морозы до -15 градусов, а то дневная жара до +17. Осадков было довольно мало, зато они радовали разнообразием: и колючие снежинки, и мягкие пушистые хлопья снега, и даже дождь. В среднем, месяц был немного теплее климатической нормы, и синоптики уже проводят аналогии с 2015 годом, когда март был теплым, а вот июнь не отличался жарой. Однако такие прогнозы пока делать рано, лучше обратим внимание на последние дни марта и начало апреля.

- В последние дни марта сохранится хорошая весенняя теплая погода. По югу области температура будет повышаться до +15 градусов- в четверг и в пятницу, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – А вот с 1 апреля погода испортится: ожидаются минусовые температуры, со вторника на среду возможно до -15. Такое похолодание сохранится до 5-6 числа, а потом вернется теплая весенняя погода.

В четверг, 28 марта, воздух прогреется до +6, а местами и до +11 градусов. В большинстве районов пройдет мокрый снег с дождем, а к ночи похолодает до -4…-9 градусов.

А вот в пятницу в Кузбассе будет не по-весеннему жарко: воздух прогреется до +17 градусов! Даже в самых холодных местах региона ожидается как минимум +5 градусов. День будет ясным и теплым, а вот ночью кое-где возможен мокрый снег. Впрочем, ночь тоже будет теплой: минимальная температура воздуха – пять градусов мороза, а кое-где ожидается до пяти градусов тепла!

Суббота будет такой же теплой: +4…+9 градусов телпа, а местами и до +14. Однако в предпоследний день месяца порывы юго-западного ветра могут достигать 16 метров в секунду, также возможен дождь. Ночью, как и прежде, будет тепло: -2…+3 градуса.

Последний день месяца станет последним теплым днем. Воздух прогреется местами до +14 градусов, но уже к вечеру станет холодать, порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду, а небольшой дождь постепенно перейдет в мокрый снег и снег. Ночью ожидается до семи градусов мороза.

Понедельник преподнесет кузбассовцам первоапрельскую «шутку»: вместо ласкового солнца – тучи и умеренный снег, порывистый юго-западный ветер, чья скорость может достигать 10-15 метров в секунду. Днем столбики термометров так и не преодолеют нулевую отметку и будут держаться в пределах 0…-5 градусов. Ночью же похолодает до -4…-9 градусов.