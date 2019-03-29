Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

«Напролом» к весне!

Отправляемся в «Стикс» на рок-фестиваль

Долгожданная весна, наконец, укрепила свои позиции и все вот-вот воспрянет от долгого зимнего сна и раскрасится яркими красками. А вот и первая яркая – и звонкая – нота наступившей весны: рок-фестиваль «Напролом». Четыре группы из трех кузбасских городов и команда из Барнаула готовы подарить море рока, драйва и позитива, а еще – настоящее весеннее настроение, такое же яркое и мощное, как музыка.

Впервые в Новокузнецке рок-фестиваль будет проходить в ночном клубе «Стикс», а это значит, уютная обстановка и теплая атмосфера гарантированы! Кто же предстанет перед слушателями? Это будут новокузнецкая группа «Дело Джима», команда из Кемерова «Rock нациЯ», прокопьевская «Живая Вода» и гости из Барнаула «Тень от солнца». Отличная возможность встретить настоящее весеннее тепло под звуки хорошего рока!

Ночной клуб «Стикс»

Ул. Шункова, 7/1, т.:

30 марта, начало в 19:00

Цена билетов: 250 рублей.

«Напролом» к весне! Фото: Ольга Клягина.

Великопостный концерт

Слушаем духовные стихи и поем песни

Великий пост – самое время вспомнить о душе, своем предназначении, подумать о ближних, о Боге, о друзьях и врагах. А еще – принять то, что дает нам жизнь, поблагодарить Создателя за все.

29 марта артисты фольклорного ансамбля «Щедрыня» приглашают гостей на Великопостный концерт. Здесь будут звучать духовные стихи и молитвенные песнопения. Но самое главное – здесь будет та самая душевная, благостная атмосфера, которая настроит на умиротворение, добро и покой. Не пропустите самый добрый из концертов и возможность пообщаться с добрыми и открытыми людьми.

ДК «Строитель»

Пр. Орджоникидзе, 23

29 марта, начало в 18:30

Вход свободный.

Слушаем духовные стихи и поем песни. Фото: ФЭЦ "Щедрыня".

Картины на шелке Ирины Беловой

Любуемся нежными произведениями искусства

Каждый батик Ирины Беловой – это настоящее произведение искусство. На шелковых полотнах под руками художницы расцветают цветы, появляются картины родного города, а зритель словно попадает в милый глазу и приятный душе мир доброты и любви. Да, в каждом батике чувствуется любовь: к родному краю, семье и детям. Мастерство же художница завораживает.

К слову, Ирина Белова с детства увлечена рукоделием. У бабушки она училась искусству плетения кружев на коклюшках, прясть и красить ткани, вышивать. А когда ей было 28 лет, Ирина побывала на городской выставке батика и буквально влюбилась в картины на шелке. Первыми ее учителями были новокузнецкие мастера, а потом – мастера Индии и Непала.

В 2014 году состоялась первая выставка Ирины Беловой, а сегодня ее имя известно далеко за пределами города. На выставке, которая открылась в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» жители Новокузнецка познакомятся с работами художницы из нескольких циклов – «Напевы родного края», «На крутых берегах», «Мой город», «День ангела» и другими

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

Картины на шелке Ирины Беловой. Фото: Управление культуры города Новокузнецка.

Дживс и Вустер

Наслаждаемся искрометным юмором Пэлама Гренвилла Вудхауса

Берти Вустер – истинный благородный джентльмен, аристократ-бездельник, выпускник Итона. Увы, за лоском и благородством не кроется блестящего ума, зато Вустер – настоящий мастер попадать в передряги. И просто замечательно, что рядом с этим благородным джентльменом есть верный камердинер, прямая противоположность Вустера.

Что нужно человеку, чтобы прийти в себя после бурной вечеринки? Безусловно, чудодейственный коктейль по рецепту непревзойденного мастера в их приготовлении - Дживса. Чья находчивость поможет выпутаться из абсолютно любой передряги и опрометчивой авантюры? Конечно - умницы Дживса. Кто даст деликатный совет относительно особы противоположного пола? И снова – Дживс, эрудит и стратег, как всегда, бросается на помощь своему легкомысленному хозяину. И нужно ли говорить, что эта парочка постоянно попадается в невероятные ситуации?

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1

31 марта, начало в 17:00

Цена билетов: 250 рублей.