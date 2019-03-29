Что думают кузбассовцы о присвоении региону второго официального названия

27 марта указом президента Кемеровская область получила второе название - Кузбасс. Мы попросили кузбассовцев ответить на вопрос, что для них значит официальное присвоение региону наименования «Кузбасс».

Алексей Синицын, сенатор от Кузбасса в Совете Федерации:

- Я думаю, и многие согласятся со мной, что «Кузбасс» звучит мощно и красиво. Именно этим объясняется огромное количество обращений, поступивших в адрес Совета народных депутатов в поддержку инициативы уравнять юридически два названия. Таким образом, указ президента фактически закрепил глубоко укоренившуюся традицию и полностью соответствует существующей практике применения термина «Кузбасс».

Вячеслав Петров, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области:

- 27 марта 2019 года - новая дата в истории нашей области. Кемеровская область = Кузбасс! Это итог большой работы, которую проделали мы все вместе. Название «Кузбасс» - неотъемлемая часть нашего региона. Это слово само по себе отражает силу и потенциал нашей экономики, наших земляков.

Ирина Федорова, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области:

- Название «Кузбасс» прочно вошло в лексикон проживающих на территории Кемеровской области еще до образования самой области. В 20-е годы появилась автономная индустриальная колония «Кузбасс». В 40-е годы делались танки, на которых было написано: «Кузбасс - фронту». Все, что связано с синонимом Кемеровской области - Кузбассом, равнозначно. Ну а лично для меня что это значит? Я начинала свою работу по распределению после окончания университета в кузбасской средней школе. Это судьба.

Алексей Сидихменов, энергетик:

- Для меня «Кузбасс» звучит гордо и как бы охватывает одним словом весь наш шахтерский край. А Кемеровская область, на мой взгляд, созвучна только с одной столицей - Кемеровом.

Марина Сычева, учитель русского языка и литературы:

- Путешествуя, общаясь с людьми из других регионов, нам часто приходится отвечать на вопрос, откуда мы родом. Я заметила, что название «Кузбасс» знакомо многим, а вот «Кемеровская область» зачастую вызывает недоумение. Да и звучит слово «Кузбасс» более емко и коротко, сильно и энергично. Так что хорошо, что эти наименования признали равнозначными.

Валентина Ярморкина, домохозяйка:

- Уголь, конечно, не единственное достояние нашего края, но оно основное. В определенной степени узаконивание термина «Кузбасс» - это знак уважения к регионообразующей отрасли. В плане имиджевости и узнаваемости мне кажется, что Кузбасс более привычен и знаком уже в стране, нежели Кемеровская область. Областей много, а со своим звучным названием - единицы.