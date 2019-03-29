В развитие спорта и образования кузбассовцев будет вложено порядка 660 миллионов рублей

В Кузбассе, как и во всей стране, особое внимание уделяется реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». О том, как в рамках нацпроектов реализуются региональные проекты, рассказал начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский.

Так, региональный проект «Спорт - норма жизни», который рассчитан до конца 2024 года, реализуется в рамках нацпроекта «Демография». К 2024 году доля населения, систематически занимающегося спортом, должна возрасти с 44,5 до 55 процентов, а количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта - с 29,8 до 100 процентов. Для того чтобы добиться этого, для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва будет закуплено спортивное оборудование, приобретены 14 автобусов, спортивный инвентарь и экипировка для спортивных учреждений.

Запланировано и строительство новых спортивных сооружений. Так, в Новокузнецке в 2019 году строится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. В 2020 году запланирована реконструкция СК «Грамотеинское» в Белове и СК «Снежинка» в Прокопьевске. В 2021-м будут реконструированы СК «Богатырь» и бассейн «Запсибовец» в Новокузнецке. К этому же времени в 13 муниципальных образованиях будут оборудованы малыми спортплощадками центры ВФСК «Готов к труду и обороне»

- На все эти цели в 2019 - 2021 годах запланировано получить почти 628 миллионов рублей федеральных средств и более 30 миллионов рублей - областных, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Немало внимания будет уделено и нацпроекту «Образование». В его рамках в Кузбассе реализуется региональный проект «Социальная активность». Сейчас в регионе 109 тысяч обучающихся входят в составы общественных объединений образовательных организаций, а к 2024 году планируется увеличить их численность до 127 тысяч человек. Уже в этом году в Кузбассе заработает ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций.

- Работа центра будет осуществляться при поддержке департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области совместно с Главным управлением МЧС по Кемеровской области и региональным студенческим корпусом спасателей, - отметили в пресс-службе АКО.