Чистый воздух и «Умный город»: на Красноярском экономическом форуме делегация Кузбасса подписала ряд соглашений

На экономическом форуме, который проходит в эти дни в Красноярске, делегация Кемеровской области подписала ряд соглашений о сотрудничестве.

Одно из соглашений касается взаимодействия между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, коллегией администрации Кемеровской области и компанией «РУСАЛ». Оно предполагает реализацию комплексного плана мероприятий по снижению выбросов «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» и является частью реализации национального проекта «Экология». Итогом выполнения соглашения будет уменьшение общего объема выбросов в атмосферу и улучшение состояния воздуха в Новокузнецке. К слову, до 2024 года «РУСАЛ» инвестирует в экологическое развитие Красноярского и Новокузнецкого алюминиевых заводов более 6,2 миллиарда рублей.

- Президентом Владимиром Путиным и губернатором Сергеем Цивилевым поставлена задача - сделать города Кузбасса экологически чистыми и благоприятными для жизни граждан. В рамках подписанного соглашения компания «РУСАЛ» обязуется внедрить на НкАЗе современные технологии, которые позволят предприятию сократить выбросы еще на 20 процентов, сохранив при этом объемы выпуска продукции, - отметил замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов.

Еще одно важное соглашение, которое было подписано на форуме, - о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства. В Кузбассе первым «умным городом» станет Междуреченск: именно здесь будут первыми внедряться передовые цифровые и инженерные решения, организационно-методические подходы и правовые модели в сфере городского хозяйства и иных мероприятий. Дорожная карта «умного города» Междуреченска содержит более 60 проектов. Среди них - система отслеживания транспорта в онлайн-режиме, учет потребления коммунальных ресурсов и многое другое. Некоторые проекты начнут реализовываться уже в этом году.

- Программа позволит городам сделать жизнь граждан более комфортной и упростит процесс передачи информации. Это как никогда актуально для городов Кузбасса, - подчеркнул заместитель губернатора Алексей Крупин.

К слову, следующими за Междуреченском городами, где будет реализовываться программа «Умный город» станут Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово.

Справка «КП»:

Красноярский экономический форум стартовал 28 марта и продлится до 30 марта. Организаторы форума - правительство России и правительство Красноярского края. Председатель оргкомитета - зампред Правительства РФ Дмитрий Козак. Форум объединил регионы СФО и Дальнего Востока. На КЭФ-2019 участники обсуждают актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качество государственного регулирования.