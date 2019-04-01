Как кемеровчанин победил всех лысых конкурентов и попал на Первый канал

Кемеровчанин Станислав Моторный снялся в сериале «А у нас во дворе». Он сыграл эпизодическую роль полицейского во втором сезоне. Ранее молодой человек выступал в Высшей лиге КВН, но в кино попробовал свои силы впервые. Станислав рассказал «Комсомолке», как попал на Первый канал.

Свой рассказ участник команды КВН «КемБридж» начал издалека – почти со становления Руси. Шутка. С момента, как познакомился с будущим режиссером сериала «А у нас во дворе» Ольгой Музалевой. Это был 2017 год – тогда Станислав выступил сценаристом пилотного выпуска «Шоу выходного дня» для телеканала СТС.

- Я не могу сказать, что она там разглядела меня как актера. Потому что я был сценаристом, не выступал на сцене и никак актерски себя не проявлял. Но в 2018 году Ольга мне написала и предложила попробоваться на роль, где требуется актер моего типажа, - говорит Стас.

Кадр со съемочной площадки сериала "А у нас во дворе" Фото: Личный архив героя материала

На тот момент у кемеровчанина был сценический опыт, и перед камерой он держаться тоже умел. Но все его пробы касались эстрадных юмористических шоу. Как снимают сериалы, Станислав не знал и боялся идти на кастинг.

- Кастинг - очень нервная штука, потому что боишься ошибиться, боишься, что тебя не выберут, от этого не можешь раскрыться на максимум. Из-за волнения всегда показываешь себя гораздо хуже, чем мог бы. Когда я подходил к двери кабинета, в котором проходил кастинг, из него вышел высокий лысый мужчина в очках. Я подумал: «Блин, вот он, мой конкурент!», - улыбаясь, вспоминает Моторный.

В тот день актер увидел лишь двух своих конкурентов – того лысого, что был до него, и еще одного – после. Кастинги всегда разводят таким образом, чтобы актеры, претендующие на одну и ту же роль, не встречались друг с другом. Пробный текст Стас читал два раза.

На пробах Станислав нервничал и решил, что не очень хорошо прочитал текст. Но вскоре ему пришла СМС, в которой просили прислать размер головы, чтобы подобрать фуражку Фото: Личный архив героя материала

- Прочитал текст, мне кажется, я не очень хорошо, потому что сделал это по-КВНовски. Но режиссер внесла коррективы, направила, подсказала, что это съемка не эстрадного телешоу, а именно сериала. Я прочитал еще раз. В тот момент я не мог себя оценивать из-за жуткого мандража. Через какое-то время мне пришла СМС, в которой просили указать размер одежды, обуви и головы – я пробовался на роль полицейского, который носит фуражки, - продолжает Станислав.

Заветная СМС принесла много радости. Но одновременно – и страха. Ведь впереди были настоящие съемки.

- Еще страшнее, чем на кастинге, было в первый съемочный день. Во-первых, потому что я только привыкал к формату съемки. А во вторых, в этой съемке со мной были два главных героя, уже профессиональные сложившиеся известные артисты, Равшана Куркова и Сергей Пускепалис, - отмечает Моторный.

Кемеровчанин сыграл вместе с главным героем сериала, которого исполняет Сергей Пускепалис Фото: Первый канал

Но постепенно страх и волнение прошли. Молодой актер стал понимать, что нужно делать, что нет.

- Самое крутое, что все основные сцены, в которых я снялся, были с главным героем – Сергеем Пускепалисом. Это круто, что есть возможность поучиться, посмотреть, как профессионал работает в кадре. Классный опыт. Я очень рад, благодарен режиссеру. Надеюсь, что это не последняя моя роль.