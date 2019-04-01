2019-04-01T12:02:14+03:00
Общество

До +17 градусов и ветер: Первая неделя апреля в Кузбассе будет теплой

Синоптики дали прогноз погода на первую неделю апреля
Екатерина РОМАНОВА
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До +17 градусов и ветер: Первая неделя апреля в Кузбассе будет теплой. ФОТО: архив КП.До +17 градусов и ветер: Первая неделя апреля в Кузбассе будет теплой. ФОТО: архив КП.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первая неделя апреля в Кузбассе будет теплой и ветреной. В середине недели ожидается небольшое снижение температуры, однако потом весеннее тепло вернется.

- В ближайшие дни в Кузбассе сохранится теплая и временами пасмурная погода. В начале недели мы будем находиться под влиянием атлантического циклона, но затем антициклон вновь будет оказывать влияние на погоду, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Резких перепадов температуры не ожидаем. Самым теплым днем на неделе будет вторник: ожидается до +17 градусов, а самым прохладным – четверг. К выходным тепло вновь вернется в Кузбасс: местами температура поднимется до +15 градусов.

Во вторник, 2 апреля в Кузбассе ожидается +5…+10 градусов тепла, при этом по югу области воздух прогреется до +17 градусов. Возможны небольшие осадки, а порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью возможно похолодание до -6 градусов, а местами сохранится тепло до +4 градусов.

В среду будет преимущественно без осадков, однако порывистый ветер – менее сильный – сохранится. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, по югу области – до +13. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -1…+4 градусов, местами – от одного до шести градусов мороза.

В четверг лишь на юге области возможно до +12 градусов, в среднем же по области ожидается 0…+5 градусов тепла. В большинстве районов ожидаются осадки – и днем, и ночью, а порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В пятницу тепло вновь вернется: температура поднимется до +8, а на юге – до +13 градусов. Ночью будет прохладнее – лишь -1…-6 градусов, также возможны осадки, ветер – умеренный.

В выходные дни характер погоды существенно не изменится. В субботу днем преимущественно без осадков с юго-западным умеренным ветром, температура +3…+8 градусов, ночью похолодает до -2…-7 градусов. В воскресенье погода останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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