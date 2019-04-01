2019-04-01T12:58:11+03:00
Общество

В Кемерове учительница вела уроки в костюме панды

Вместе с педагогом в забавные костюмы переоделись и ученики
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове учительница вела уроки в костюме панды. ФОТО: личная страница героя публикации в Instagram.В Кемерове учительница вела уроки в костюме панды. ФОТО: личная страница героя публикации в Instagram.
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В одной из школ города Кемерово 1 апреля учительница русского языка и литературы вела уроки в костюме панды. И ученики, и администрация поддержали нешкольную форму.

Учительница русского языка и литературы кемеровской школы №36 решила провести уроки в День смеха не в обычном одежде в офисном стиле, а надеть необычный наряд. В течение рабочего дня Валерия Акулова учила грамотности и умению понимать художественные произведения в костюме панды, а для достоверности образа подложила в костюм-кигуруми (именно так он называется) подушку. Получилась миленькая пухленькая пандочка! Ученики оценили чувство юмора педагога и также надели забавные костюмы в виде животных.

Вместе с педагогом в забавные костюмы переоделись и ученики. ФОТО: личная страница героя публикации в Instagram.

Вместе с педагогом в забавные костюмы переоделись и ученики. ФОТО: личная страница героя публикации в Instagram.

- Уроки я вела в таком виде, - поделилась Валерия Акулова со своими подписчиками в Instagram. – На переменах мы фотографировались, сегодня было столько обнимашек. Здорово, когда людям приносишь хорошее настроение!

К слову, школьники, в отличие от педагога, надевали костюмы лишь на переменах – для того, чтобы сделать селфи. А администрация школы, по словам Валерии Акуловой, адекватно отнеслась к забавному первоапрельскому розыгрышу. Тем более, что образовательный процесс от этого не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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