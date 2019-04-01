На Красноярском экономическом форуме обсудили вопросы развития Кузбасса

На экономическом форуме, который проходил в Красноярске в последние дни марта, обсуждались вопросы развития Кузбасса и других сибирских регионов. Для их конкурентоспособности, как отметил полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, необходимо развивать не только промышленность, но и образование.

В пленарной сессии «Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный потенциал и инфраструктура», которая проходила в рамках КЭФ-2019, принимали участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и губернаторы других регионов Сибири. Для того, чтобы регионы Сибири были конкурентоспособными, им необходимо развитие сразу в нескольких областях. Так, одновременно с развитием промышленности необходимо обращать внимание на инфраструктуру и образование.

- В настоящее время за счет миграции Сибирь теряет население. Остановить этот процесс можно создавая высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, формируя комфортные условия проживания в сложных климатических условиях. На эту задачу нацелено большинство национальных проектов, - подчеркнул Сергей Меняйло.

Сергей Цивилев в свою очередь заметил, что развитие современных энергоресурсов – один из важных факторов повышения конкурентоспособности экономики не только региона, но и страны.

- Мы должны эффективно развивать угольную отрасль, тогда сможем получить и для промышленности, и для населения более экологичный и гораздо более выгодный энергоресурс, - сказал губернатор.

Для развития угольной отрасли в Кузбассе уже работает единая программа по развитию промышленной и экологической безопасности, стандартизации отрасли. На сегодня к инициативе подключаются и другие регионы. Так, в Кузбассе прошли два Съезда угольщиков, на которых участники делились опытом и обозначили совместные шаги для обновления этой отрасли.

Промышленность и производство не могут существовать без квалифицированных специалистов. Именно поэтому в Кузбассе намерены создавать научно-образовательный центр, в основе которого золотой треугольник «наука, образование, промышленность». А поддержка вузов, в свою очередь, поможет развивать Кузбасс и Сибирь как инновационный центр.

- Развитие угольной отрасли влечет за собой решение вопросов железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения. Таким образом, угольная промышленность может стать серьезным «драйвером» для развития экономики всей страны, - заключил Сергей Цивилев.