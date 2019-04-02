Новокузнецкий живописец первым в Кузбассе получил звание академика

Известный новокузнецкий живописец Николай Ротко стал первых кузбасским художником, кому присвоено звание академика Российской академии художеств.

Как сообщает пресс-служба управления культуры города Новокузнецка, приказ о присвоении научного звания академика Российской академии художеств подписал Президент РАХ Зураб Церетели.

Николай Ротко родился в 1944 году в поселке Абагур-Лесной города Новокузнецка. С детства он любил рисовать, и родители, заметив талант сына, помогли ему раскрыться. В 18 лет Николай Ротко начал работать художником Абагурской лесоперевалочной базы, затем – в военной части. После – поступил в Иркутское художественное училище. В Иркутске Ротко задержался на пять лет: после училища работал на керамическом предприятии художником-керамистом, а в 1969 году вернулся в Новокузнецк.

Одна из ярких работ Николая Ротко – двадцатиметровое панно «Земля Кузнецкая» весом в полторы тонны имела большой успех на выставке в Москве в 1976 году. А после были многочисленные выставки в разных городах России и за рубежом. В 2001 году персональная юбилейная выставка Николая Ротко проходила в Москве в Академии художеств. Это была первая кузбасская экспозиция, прошедшая в этих залах. А сегодня его работы украшают лучшие музеи России, а также частные коллекции ценителей искусства из разных стран мира.

В 2002 году Николай Ротко стал членом-корреспондентом Российской академии художеств, а теперь он является первым в Кузбассе академиком Российской академии художеств.