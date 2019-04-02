2019-04-02T11:21:15+03:00
Общество

Новокузнецкий живописец первым в Кузбассе получил звание академика

Приказ о присвоении научного звания подписал Зураб Церетели
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкий живописец первым в Кузбассе получил звание академика. ФОТО: управление культуры города Новокузнецка.Новокузнецкий живописец первым в Кузбассе получил звание академика. ФОТО: управление культуры города Новокузнецка.
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Известный новокузнецкий живописец Николай Ротко стал первых кузбасским художником, кому присвоено звание академика Российской академии художеств.

Как сообщает пресс-служба управления культуры города Новокузнецка, приказ о присвоении научного звания академика Российской академии художеств подписал Президент РАХ Зураб Церетели.

Николай Ротко родился в 1944 году в поселке Абагур-Лесной города Новокузнецка. С детства он любил рисовать, и родители, заметив талант сына, помогли ему раскрыться. В 18 лет Николай Ротко начал работать художником Абагурской лесоперевалочной базы, затем – в военной части. После – поступил в Иркутское художественное училище. В Иркутске Ротко задержался на пять лет: после училища работал на керамическом предприятии художником-керамистом, а в 1969 году вернулся в Новокузнецк.

Одна из ярких работ Николая Ротко – двадцатиметровое панно «Земля Кузнецкая» весом в полторы тонны имела большой успех на выставке в Москве в 1976 году. А после были многочисленные выставки в разных городах России и за рубежом. В 2001 году персональная юбилейная выставка Николая Ротко проходила в Москве в Академии художеств. Это была первая кузбасская экспозиция, прошедшая в этих залах. А сегодня его работы украшают лучшие музеи России, а также частные коллекции ценителей искусства из разных стран мира.

В 2002 году Николай Ротко стал членом-корреспондентом Российской академии художеств, а теперь он является первым в Кузбассе академиком Российской академии художеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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