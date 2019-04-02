Уволенным сотрудникам кузбасской страховой компании предложат работу

Страховая компания «Сибирский спас», которая была зарегистрирована в Новокузнецке, закрывается из-за отзыва лицензии Центробанком. Что станет с уволенными специалистами компании, мы попросили рассказать Константина Венгера, замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию.

Как отметил Константин Венгер, количество специалистов, попадающих под сокращение, несколько меньше того, о котором ранее сообщалось. Лишиться работы могут 176 человек. Однако ни один из них не окажется на улице: каждому будут предложены варианты трудоустройства.

- С каждым человеком мы будем работать индивидуально. Мы разрабатываем программу по трудоустройству всех специалистов «Сибирского спаса», которые лишатся работы. Это профессионалы, и мы не должны потерять их, - отметил Константин Венгер. – Мы их всех трудоустроим до 1 июля. Это – наша принципиальная позиция.

Замгубернатора отметил, что компания «Сибирский спас» зарегистрирована в Новокузнецке, а страховые агенты работали с населением Кемеровской области – в Новокузнецке, Кемерове, Анжеро-Судженске, Киселевске, Гурьевске, Прокопьевске, Березовском, Таштаголе, Белове. До 1 июля все специалисты компании будут уволены, но каждому из них будет предложена работа в других организациях.

Напомним, в последние дни марта появилось сообщение о том, что 280 сотрудников страховой компании «Сибирский Спас» могут быть уволены. Предприятие закрывается из-за отзыва лицензии Центробанком. Предприятие превысило показатель допустимого соотношения собственных средств и принятых обязательств, что могло нарушить интересы страховщиков.