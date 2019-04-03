На подготовку празднования 300-летия Кузбасса направят 600 миллионов рублей

План основных мероприятий празднования 300-летия Кузбасса утвердил организационный комитет. Для того, чтобы к юбилейной дате регион преобразился, из федерального и областного бюджетов будет направлено 600 миллионов рублей.

В Доме Правительства РФ прошло первое заседание членов оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия открытия Кузбасса под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака. Программа утверждена, при этом все инициативы и предложения направлены на то, чтобы создать комфортные условия для жителей региона и обновление региона. К слову, некоторые планы уже начали претворяться в жизнь.

Преображение внешнее

- В связи с празднованием юбилейной даты финансирование проектов в рамках национальных проектов начнется в опережающем режиме. Реализация некоторых крупных проектов уже началась. Например, стартовало строительство Президентского кадетского училища, квартала искусств, кассационного суда, - рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Предполагается, что к юбилейной дате решится вопрос с недостроями: часть зданий будет достроена, а часть – снесена. Многие здания изменят внешний облик и станут достойным украшением региона.

Обсуждалась на заседании оргкомитета и программа мероприятий по подготовке к 300-летию открытия Кузбасса. Для ее реализации будет выделено 600 миллионов рублей: 498 миллиона из федерального и 102 – из областного бюджетов. При этом ежегодно будет выделяться по 200 миллионов. Эти деньги будут направлены на ремонт и реставрацию учреждений культуры, а также подготовку и проведение творческих проектов. Так, к 2021 году будет проведен текущий ремонт Кемеровского областного краеведческого музея, театра драмы имени Луначарского, театра кукол Гайдара, музыкального театра Кузбасса имени Боброва, филармонии имени Штоколова. На это потребуется 165 миллионов рублей (137 миллионов из федеральных средств и чуть более 28 миллионов из областных средств).

В Прокопьевске отреставрируют детскую музыкальную школу № 10, проведут ремонтные и восстановительные работы Прокопьевского драматического театра. На настоящий момент специалисты приступили к разработке проектной документации. На реставрацию двух культурных объектов Прокопьевска заложено 305 миллионов рублей.

Преображение духовное

На реализацию различных творческих проектов за три года направят 130 миллионов рублей. Уже запланировано проведение цикла всероссийских и межрегиональных проектов «Навстречу юбилею». Сюда входят выставка «Вехи большого пути в истории Кузбасса», фестиваль-конкурс народного творчества «Навстречу юбилею». К слову, фестиваль уже запущен, а к 2021 году он станет массовым и расширит географию. Еще одно важное мероприятие, посвященное юбилею – региональный фестиваль «Кузбасс театральный». А на главных площадках Москвы в рамках «Дней культуры Кузбасса в Москве » выступят Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса, Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», Губернаторский джаз-клуб «Геликон».

С 6 июня по 6 июля 2021 года будет проведена Всекузбасская акция искусств «Славим родной Кузбасс». Также в эти дни пройдет большая Всекузбасская акция «С юбилеем, Кузбасс»: по уличному радио прозвучат поздравления представителей регионов, с которыми Кузбасс заключил соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Напомним, Указ о праздновании на федеральном уровне 300-летия открытия Кузбасса президент Владимир Путин подписал 27 августа 2018 года. Подготовка к празднованию юбилея стала первым этапом реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года.