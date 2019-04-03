На стройплощадке кадетского училища в Кемерове побывал замминистра обороны России Тимур Иванов

В среду, 3 апреля, в Кемерове побывал замминистра обороны России Тимур Иванов. Он посетил строительную площадку кадетского училища и отметил, что работы ведутся быстро и качественно.

На первом этапе строительства, который планируется завершить уже в этом году, должны быть возведены муниципальный корпус, здание медпункта, контрольно-пропускной пункт и ряд других объектов. Их общая сложность составит почти 45 тысяч квадратных метров. На втором этапе – физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в себя бассейн и каток, дополнительные спальные корпуса для кадетов. Кроме того, территория кадетского училища будет благоустроена. Здесь появятся прогулочные дорожки, велосипедные трассы, которые зимой будут использоваться как лыжные. А уже в этом году специалисты закончат, - об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк.

Замминистра обороны отметил, что все сроки строительства Президентского кадетского училища будут выдержаны. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.

- Хотелось бы особенно отметить качество и высокие темпы работы, ведь строительство ведется круглосуточно. Благодарю губернатора Сергея Цивилева за содействие и помощь в разработке плана и строительстве училища, - сказал Тимур Иванов

Также замминистра обороны отметил, что все сроки строительства Президентского кадетского училища будут выдержаны. Уже 15 апреля официально начнется прием в училище. В этом году наберут сразу 360 будущих курсантов – учеников 5, 6 и 7 классов. Всего же в кадетском училище будут обучаться 840 человек. Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, в кадетском училище будет открыто 25 классов дополнительного образования, в том числе по профилирующему уклону (цифровизация, IT-технологии).

Губернатор отметил, что при разработке совместной программы строительства была выполнена основная задача – подчеркнуть красоту и фундаментальность будущих строений.

На первом этапе строительства, который планируется завершить уже в этом году, должны быть возведены муниципальный корпус, здание медпункта, контрольно-пропускной пункт и ряд других объектов. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.

- Мы создаем такую серьезную инфраструктуру, что все вокруг начинает меняться и преображаться. Рядом уже стали строиться дома, благоустраивается территория. Это замечательная тенденция. Еще раз выражаю благодарность президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу за оказанное доверие, а также всем военнослужащим, которые принимают участие в строительстве кадетского корпуса в Кемерове, - обратился Сергей Цивилев.