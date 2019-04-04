2019-04-04T05:28:05+03:00
Происшествия

Торговка колбой вступила в противоборство с полицией в Новокузнецке

За незаконную торговлю и грубость на женщину надели наручники
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Торговка колбой вступила в противоборство с полицией в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео kuzpressТорговка колбой вступила в противоборство с полицией в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео kuzpress
Изменить размер текста:

На проспекте Бардина в Новокузнецке произошел неприятный инцидент. Здесь сотрудники полиции задержали и надели наручники на торговку колбой.

Торговка колбой вступила в противоборство с полицией в Новокузнецке.Видео: kuzpress

Незаконная торговля была обнаружены сотрудниками администрации города во время профилактического рейда. Женщину попросили назвать имя, чтобы составить на нее административный материал, однако в ответ она лишь грубила. Вскоре к месту конфликта прибыли сотрудники полиции. Они также попросили прекратить незаконную торговлю и назвать данные для составления административного протокола. Однако дама не только не прекратила торговать, но и принялась нецензурно оскорблять полицейского, попыталась скрыться от него.

- На законные требования женщина не отреагировала, представиться отказалась, торговлю не прекращала, разговаривала в грубой форме. Так как в ее действиях усматривались признаки неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции, участковый принял решение о задержании и доставлении ее в отдел полиции, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудник полиции некоторое время ходил кругами за торговкой, но потом он все-таки поймал женщину и надел на нее наручники. Очевидцы сняли на видео момент задержания, однако начало конфликта их камеры не зафиксировали. При этом многие были уверены, что ничего страшного в незаконной торговле колбой на городской улице нет.

В отношении женщины составлен административный протокол. За оскорбление представителя власти женщине также придется ответить: собранные материалы направлены в следственные органы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У нее до сих пор остались осколки в теле»: Как живет и о чем мечтает красавица, потерявшая лицо во время взрыва в метро
Спустя два года после теракта родные Эвелины Антоновой рассказали о том, как девушка пережила тот ужас, какими были ее первые слова после ЧП, и как теперь складывается ее личная жизнь [видео]
Новости 24