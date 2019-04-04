На проспекте Бардина в Новокузнецке произошел неприятный инцидент. Здесь сотрудники полиции задержали и надели наручники на торговку колбой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701109" frameborder="0"></iframe> Торговка колбой вступила в противоборство с полицией в Новокузнецке.Видео: kuzpress

Незаконная торговля была обнаружены сотрудниками администрации города во время профилактического рейда. Женщину попросили назвать имя, чтобы составить на нее административный материал, однако в ответ она лишь грубила. Вскоре к месту конфликта прибыли сотрудники полиции. Они также попросили прекратить незаконную торговлю и назвать данные для составления административного протокола. Однако дама не только не прекратила торговать, но и принялась нецензурно оскорблять полицейского, попыталась скрыться от него.

- На законные требования женщина не отреагировала, представиться отказалась, торговлю не прекращала, разговаривала в грубой форме. Так как в ее действиях усматривались признаки неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции, участковый принял решение о задержании и доставлении ее в отдел полиции, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудник полиции некоторое время ходил кругами за торговкой, но потом он все-таки поймал женщину и надел на нее наручники. Очевидцы сняли на видео момент задержания, однако начало конфликта их камеры не зафиксировали. При этом многие были уверены, что ничего страшного в незаконной торговле колбой на городской улице нет.

В отношении женщины составлен административный протокол. За оскорбление представителя власти женщине также придется ответить: собранные материалы направлены в следственные органы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.