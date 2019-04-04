2019-04-04T10:36:52+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Более 20 миллионов рублей взыскали в Новокузнецке с должников за тепло

Как не попасть под суд
Яков КРЫМСКИЙ
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Рассчитываться за полученные коммунальные услуги необходимо вовремя. Фото: Сибирская Генерирующая КомпанияРассчитываться за полученные коммунальные услуги необходимо вовремя. Фото: Сибирская Генерирующая Компания
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В 2019 году Сибирская генерирующая компания (СГК) взыскала через суд с жителей Новокузнецка более 20 миллионов рублей долгов за тепло и горячую воду.

Эта сумма, сопоставима, например, с перекладкой участка тепломагистрали протяженностью 300 метров на проспекте Дружбы, которую СГК планирует провести в текущем году.

В первом квартале 2019 года судебными инстанциями по запросу СГК вынесено 643 запрета на регистрацию имущества должников. У 47 человек имущество арестовано, при этом у пятерых должников приставы арестовали и изъяли автомобили. Если просроченная задолженность не будет погашена в назначенный срок, арестованное имущество принудительно реализуют на торгах. В 2019 году такая процедура грозила 19 должникам, 15 из них сразу же погасили свои долги за тепло, но уже с учетом пени и судебных издержек.

268 новокузнечан были ограничены в правах на выезд за рубеж. Энергетики и приставы-исполнители советуют тем, кто имеет задолженность и планирует отпуск за границей, заранее погасить долги за коммунальные услуги, а затем проверить (например, через портал «Госуслуги» или территориальное подразделение службы судебных приставов), что долг отсутствует, а исполнительное производство прекращено.

Конечно, рассчитываться за полученные коммунальные услуги необходимо вовремя. Но никто не застрахован от трудных жизненных ситуаций. Поэтому энергетики напоминают, что, когда долг по объективным причинам невозможно оплатить сразу, в досудебном порядке возможно оформить рассрочку погашения - до 6 месяцев. С начала года этой возможностью воспользовались 38 новокузнечан.

Как не оказаться в суде? Инструкция для должников - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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