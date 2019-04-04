Как провести выходные в Кемерове

Поболеем?

Идем на волейбольный матч

В эту субботу всех поклонников волейбола ждет знаковое событие: кемеровский клуб «Кузбасс» принимает на своей площадке столичный клуб «Динамо». Игра пройдет в рамках четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча обещает быть очень интересной. К серии плей-офф «Кузбасс» подошел на втором месте в общей турнирной таблице, уступая лишь питерскому «Зениту». В течение сезона подопечные Туомаса Саммелвуо показывали бодрую игру и в предстоящих матчах настроены только на победу. А одолеть соперника поможет поддержка болельщиков. Присоединяйтесь!

СРК «Арена»

Ул. Гагарина, 124, тел.: (384-2) 66-00-84

6 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей

Неподражаемый Дубровский

Смотрим захватывающий мюзикл

Мюзикл «Дубровский», созданный по одноименному произведению Александра Пушкина - это захватывающая романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Вневременная, актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка, интересна людям разных поколений и вкусов. Великолепная хореография, драматургия и сценическое действие, в котором занято до 80 человек – все это делает постановку поистине уникальной!

Мюзикл «Дубровский» написали знаменитые российские авторы, создатели многих популярных песен и мюзиклов: композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

6 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 1000 рублей

Мюзикл «Дубровский» – это синтез R&B, рок и поп-музыкы. Фото: Архив театра

СКОРО

Вечная молодость – чудо или проклятие?

Ищем ответ на вопрос с артистами театра

Театр для детей и молодежи приглашается зрителей на премьеру спектакля «Портрет Дориана Грея». Одноименный роман английского писателя Оскара Уайльда, знакомый многим, в свое время вызвал немалый общественный резонанс и даже скандал сразу после публикации. Сейчас это произведение пользуется огромной популярностью у читателей всего мира.

Живой человек преодолевает поток времени, отказываясь стареть, а произведение искусства - портрет - начинает жить во времени телесной жизнью. Главные герои создают новый мир красоты, которая выше морали, именно поэтому они и живут по принципу «все дозволено». Ради своих оригинальных впечатлений герои готовы на все.

В чем секрет Дориана Грея? Вечная молодость – чудо или проклятье? Что может стать с человеком, который остается безнаказанным? Жизнь человека без ограничений и обязательств оставляет за собой искалеченные судьбы, разбитые сердца, обрекая людей на гибель. До чего он дойдет?

Ответы на эти вопросы вы найдете в парадоксальном, завораживающем спектакле по неподвластному времени роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

12 апреля, начало в 19.00

Цена билетов: 300 рублей

Зрителей зовут на премьерный спектакль. Фото: www.culture.ru

Ковка как искусство

Отправляемся на необычную выставку

Арт-пространство кузбасской филармонии пополнилось выставкой «Обратная перспектива» кемеровского мастера по художественной ковке Евгения Попова. На втором этаже в фойе представлены 20 работ талантливого художника, выполненных из металла и дамасской стали. Уникальные скульптуры не оставят равнодушными ни любознательных гостей филармонии, ни настоящих ценителей кованого мастерства. Кованые изделия концентрируют в себе весь спектр истории от технического прогресса до развития творческой мысли, ведь кузница – это начало всего. Поэтому художественная ковка не теряет популярности веками.

Художественная ковка не теряет популярности веками. Фото: www.culture.ru

У каждой кованой скульптуры своя история. Например, над бабочкой из дамасской стали Евгений Попов работал более двух лет. Каждое крылышко состоит из 100 слоев разной стали. Чтобы добиться уникального рисунка, мастер полировал ее до зеркального отражения и обрабатывал кислотой. Увидеть и сфотографировать эту и другие скульптуры можно совершенно бесплатно в фойе филармонии.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

До 30 апреля, с 10.00 до 19.00

Вход свободный