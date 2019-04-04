2019-04-04T13:27:16+03:00
Общество

Военно-патриотический парк «Патриот» построят в Новокузнецком районе

Сергей Цивилев побывал на площадке, где планируется строительство парка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Военно-патриотический парк «Патриот» построят в Новокузнецком районе. ФОТО: АКОВоенно-патриотический парк «Патриот» построят в Новокузнецком районе. ФОТО: АКО
Изменить размер текста:

Губернатор Кемеровской области побывал на площадке, где планируется строительство военно-патриотического парка «Патриот». Площадь парка составит более 81 гектара, а находиться он будет в Новокузнецком районе.

Военно-патриотический парк «Патриот» (филиала парка «Патриот» в Москве) расположится на территории Новокузнецкого района, недалеко от спортивно-стрелкового клуба «Кузнецкий». Это примерно в двух километрах от южной границы города. Как рассказал первый замглавы Новокузнецка Евгений Бедарев, общая площадь составит более 81 гектара. При этом 69 га займет лесное хозяйство, а 12,7 га – административные и прочие объекты.

На территории военно-патриотического парка расположатся музей военной техники, зоны военно-тактических игр, исторической реконструкции Великой Отечественной войны, исторической реконструкции (Ашмаринский редут), а также центры огневой подготовки и допризывной подготовки, трасса для мототехники. Здесь будут проводиться спартакиады, массовые старты, семейные соревнования, экскурсии, допризывная подготовка и многое другое.

- В новокузнецком «Патриоте» будет размещено большое количество военной техники. Для парка определено удобное место расположения. Это большая площадка рядом с туристической трассой на Шерегеш. Местность позволяет развивать парашютный и мотоспорт, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - В ближайшее время специалисты приступят к проектированию. Планируется, что проект включит в себя элементы, рассказывающие о военной истории не только страны, но и военной истории Новокузнецка.

К слову, Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк присутствовал на церемонии вступления школьников в ряды Юнармии. Он отметил, что движение юнармейцев зародилось в стране не так давно, но уже охватило все регионы. Так, 7,7 тысячи кузбасских юношей и девушек уже вступили в ряды юнармейцев. А 4 апреля их ряды пополнились еще 10 учащимися 7-9 классов Новокузнецка и Новокузнецкого района.

- Развитие этого патриотического движение имеет большое значение, способствует воспитанию настоящих патриотов нашей страны, — сказал губернатор и вручил школьникам значки юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не сошлись во мнении: подросток сломал ребра 39-летнему кузбассовцу
Житель Кемерова зарезал зятя
В Новокузнецке отремонтируют Дворец спорта и стадион
На кузбасском разрезе остановили работы из-за нарушений
Мэрию Новокузнецка наказали за бездействие
Предприятие наживалось на смерти одиноких кузбассовцев
В Кузбассе полицейские разыскивают мошенницу из «райсобеса»
Россельхозбанк в Кузбассе выдал 384 миллиона рублей на проведение посевной
В Новокузнецке на пустыре нашли останки мужчины
Власти Кузбасса решают проблему дефицита льготного инсулина
Пьяный гонщик за раз разбил пять машин в Новокузнецке
Участники фестиваля Grelka смогут проехать за полцены в «Шерегеш-экспрессе»
Спортсмены из Кузбасса вошли в список Forbes
Высокопоставленного уроженца Кузбасса задержали в Крыму
Опасную чебуречную закрыли в Кемерове
Тушили подручными средствами: В Кузбассе горел электровоз
Ночью в Кузбассе почувствовали сильные подземные толчки
Вывернул карманы: Мэр Новокузнецка показал свои доходы
В Новокузнецке начался ледоход на Томи
В Кузбассе будет создан Единый диспетчерский центр скорой помощи
Дмитрий Маликов провел первый Урок музыки для юных кемеровчан
Два малыша играли на окне пятого этажа в Кузбассе
Украденные бритвенные лезвия кузбассовец носил в носках
В Кемерове собака покусала прохожих
320 килограммов опасных булок и пирожных изъяли из оборота в Кузбассе
Друзья важнее: Юный кемеровчанин сбежал из дома ради общения с друзьями
Жительница Кузбасса задавила во сне 2-месячную дочь
«Забрался на многоэтажку»: Кузбасские полицейские нашли 13-летнего экстремала
В Кузбассе начался ледоход