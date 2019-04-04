Военно-патриотический парк «Патриот» построят в Новокузнецком районе

Губернатор Кемеровской области побывал на площадке, где планируется строительство военно-патриотического парка «Патриот». Площадь парка составит более 81 гектара, а находиться он будет в Новокузнецком районе.

Военно-патриотический парк «Патриот» (филиала парка «Патриот» в Москве) расположится на территории Новокузнецкого района, недалеко от спортивно-стрелкового клуба «Кузнецкий». Это примерно в двух километрах от южной границы города. Как рассказал первый замглавы Новокузнецка Евгений Бедарев, общая площадь составит более 81 гектара. При этом 69 га займет лесное хозяйство, а 12,7 га – административные и прочие объекты.

На территории военно-патриотического парка расположатся музей военной техники, зоны военно-тактических игр, исторической реконструкции Великой Отечественной войны, исторической реконструкции (Ашмаринский редут), а также центры огневой подготовки и допризывной подготовки, трасса для мототехники. Здесь будут проводиться спартакиады, массовые старты, семейные соревнования, экскурсии, допризывная подготовка и многое другое.

- В новокузнецком «Патриоте» будет размещено большое количество военной техники. Для парка определено удобное место расположения. Это большая площадка рядом с туристической трассой на Шерегеш. Местность позволяет развивать парашютный и мотоспорт, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - В ближайшее время специалисты приступят к проектированию. Планируется, что проект включит в себя элементы, рассказывающие о военной истории не только страны, но и военной истории Новокузнецка.

К слову, Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк присутствовал на церемонии вступления школьников в ряды Юнармии. Он отметил, что движение юнармейцев зародилось в стране не так давно, но уже охватило все регионы. Так, 7,7 тысячи кузбасских юношей и девушек уже вступили в ряды юнармейцев. А 4 апреля их ряды пополнились еще 10 учащимися 7-9 классов Новокузнецка и Новокузнецкого района.

- Развитие этого патриотического движение имеет большое значение, способствует воспитанию настоящих патриотов нашей страны, — сказал губернатор и вручил школьникам значки юнармейцев.