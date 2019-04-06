2019-04-06T17:37:50+03:00
Происшествия

Пожар на Центральном рынке в Прокопьевске попал на видео

Причины масштабного пожара устанавливаются
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар на Центральном рынке в Прокопьевске попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"Пожар на Центральном рынке в Прокопьевске попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"
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Днем в субботу, 6 апреля, в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь произошел пожар на местном рынке. Видео с места пожара очевидцы выложили в социальные сети.

Пожар на прокопьевском рынке произошел около часа дня. На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, что строение горит открытым огнем, а площадь пожара весьма большая. Очевидцы отмечают, что пожар на этом рынке уже не первый, но каждый раз спустя некоторое время торговля возобновляется.

Пожар на Центральном рынке в Прокопьевске попал на видео.Видео: vk.com,"Прокопьевск.ру", Наталья Александровна

- На месте работают пять пожарных подразделений. Площадь пожара превышает 400 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – На настоящий момент открытое горение ликвидировано.

По данным ведомства, все люди, находившиеся в павильоне, успели самостоятельно выйти на улицу, и пострадавших при пожаре нет. После того, как пожар будет полностью ликвидирован, специалисты установят предварительную причину пожара. Также в будущем предстоит оценить ущерб, причиненный огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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