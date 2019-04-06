Днем в субботу, 6 апреля, в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь произошел пожар на местном рынке. Видео с места пожара очевидцы выложили в социальные сети.

Пожар на прокопьевском рынке произошел около часа дня. На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, что строение горит открытым огнем, а площадь пожара весьма большая. Очевидцы отмечают, что пожар на этом рынке уже не первый, но каждый раз спустя некоторое время торговля возобновляется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701581" frameborder="0"></iframe> Пожар на Центральном рынке в Прокопьевске попал на видео.Видео: vk.com,"Прокопьевск.ру", Наталья Александровна

- На месте работают пять пожарных подразделений. Площадь пожара превышает 400 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – На настоящий момент открытое горение ликвидировано.

По данным ведомства, все люди, находившиеся в павильоне, успели самостоятельно выйти на улицу, и пострадавших при пожаре нет. После того, как пожар будет полностью ликвидирован, специалисты установят предварительную причину пожара. Также в будущем предстоит оценить ущерб, причиненный огнем.