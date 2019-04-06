В Прокопьевске, на улице Обручева, случилось чрезвычайное происшествие. Здесь маленькая девочка наступила на крышку колодца, крышка перевернулась, и ребенок провалился в колодец на глазах у матери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="822" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701627" frameborder="0"></iframe> Маленькая девочка на глазах матери упала в колодец в Кузбассе..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Падение ребенка в колодец запечатлела камера наблюдения. На записи видно, что мама гуляет с ребенком. Девочка встает на крышку колодца и начинает прыгать. Мама снимает девочку с колодца и хочет отвести в сторону, но, видимо, замечает едущий автомобиль. Женщина остается с ребенком на месте и на несколько секунд отвлекается. Девочка решает еще раз попрыгать на звонком листе железа, но как только встает на него, крышка переворачивается и девочка падает вниз. Мама тут же начинает звать на помощь, и к ней сбегаются люди.

Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, рассказали, что девочка осталась жива. Она очень испугалась и ушибла ножку, но в остальном чувствовала себя хорошо. К слову, мнения пользователей соцсети, где было размещено видео, разделились. Многие посчитали виноватой мать, которая отвлеклась на телефон и не уследила за ребенком. Однако часть комментаторов уверена: в ЧП есть вина коммунальщиков, накрывших колодец тонким листом железа и не убедившись в безопасности такой конструкции.