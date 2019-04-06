2019-04-06T18:14:48+03:00
Происшествия

Маленькая девочка на глазах матери упала в колодец в Кузбассе

Падение ребенка попало на камеру наблюдения [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькая девочка на глазах матери упала в колодец в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"Маленькая девочка на глазах матери упала в колодец в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"
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В Прокопьевске, на улице Обручева, случилось чрезвычайное происшествие. Здесь маленькая девочка наступила на крышку колодца, крышка перевернулась, и ребенок провалился в колодец на глазах у матери.

Маленькая девочка на глазах матери упала в колодец в Кузбассе..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Падение ребенка в колодец запечатлела камера наблюдения. На записи видно, что мама гуляет с ребенком. Девочка встает на крышку колодца и начинает прыгать. Мама снимает девочку с колодца и хочет отвести в сторону, но, видимо, замечает едущий автомобиль. Женщина остается с ребенком на месте и на несколько секунд отвлекается. Девочка решает еще раз попрыгать на звонком листе железа, но как только встает на него, крышка переворачивается и девочка падает вниз. Мама тут же начинает звать на помощь, и к ней сбегаются люди.

Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, рассказали, что девочка осталась жива. Она очень испугалась и ушибла ножку, но в остальном чувствовала себя хорошо. К слову, мнения пользователей соцсети, где было размещено видео, разделились. Многие посчитали виноватой мать, которая отвлеклась на телефон и не уследила за ребенком. Однако часть комментаторов уверена: в ЧП есть вина коммунальщиков, накрывших колодец тонким листом железа и не убедившись в безопасности такой конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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