2019-04-05T09:09:02+03:00
Происшествия

Четверо детей и двое взрослых погибли ночью в Кузбассе

Они могли задохнуться угарным газом
Екатерина БОРМОТОВА
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Вечером родители привезли детей к бабушке с дедушкой в гости, а утром нашли в доме шесть телВечером родители привезли детей к бабушке с дедушкой в гости, а утром нашли в доме шесть тел
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В Кузбассе погибла пожилая семейная пара и четверо внуков. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Киселевске. Вечером родители привезли четверых детей к бабушке с дедушкой. Глава семейства собирался прочистить в своем доме печь. Приехав утром за детьми, родители обнаружили, что все, кто был в доме, не подают признаков жизни. Они вызвали медиков, которые констатировали смерть четверых детей в возрасте от трех до 13 лет и пожилой пары.

- Необходимо отметить, что в доме имелось печное отопление. По предварительной информации две недели назад хозяин дома прочищал дымоход. Семья на учетах не состояла, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, которые установят точную причину смерти погибших. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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