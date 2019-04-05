Четверо детей и двое взрослых погибли ночью в Кузбассе

В Кузбассе погибла пожилая семейная пара и четверо внуков. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Киселевске. Вечером родители привезли четверых детей к бабушке с дедушкой. Глава семейства собирался прочистить в своем доме печь. Приехав утром за детьми, родители обнаружили, что все, кто был в доме, не подают признаков жизни. Они вызвали медиков, которые констатировали смерть четверых детей в возрасте от трех до 13 лет и пожилой пары.

- Необходимо отметить, что в доме имелось печное отопление. По предварительной информации две недели назад хозяин дома прочищал дымоход. Семья на учетах не состояла, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, которые установят точную причину смерти погибших. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».