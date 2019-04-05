Как провести выходные в Новокузнецке

Яркие краски тропических бабочек

Прикасаемся к невесомому чуду

В Японии верят, что встретить бабочку у себя дома, то вскоре случится радостное событие, а в доме надолго поселится счастье. А две бумажные бабочки – обязательной атрибут японской свадьбы: считается, что они принесут счастье молодоженам. В России таких традиций нет, зато у новокузнечан есть возможность увидеть самых разных бабочек на выставке «Сад живых тропических бабочек», которая проходит в Новокузнецком художественном музее. К слову, здесь их можно не только увидеть, но и покормить и даже сфотографироваться с ними!

Легкие, воздушные, нежные, яркие и такие хрупкие – бабочки всегда привлекали внимание людей. Бабочки похожи на ожившие цветы, а их красоту и недолговечность воспевали поэты. К слову, бабочки бывают разными. Так, у самой маленькой размах крыльев едва достигает двух миллиметров, а у самой большой – 30 сантиметров, а всего известно более 165 тысяч видов этих созданий! Одни способны жить там, где лежит снег, а другим требуется исключительно жаркий климат. Бабочки могут развивать скорость полета до 60 километров в час и подниматься на высоту 4,5 тысячи километров! А еще их вкусовые рецепторы расположены на ногах, а питаются они при помощи хоботка…

И это – лишь малая часть любопытных фактов, связанных с бабочками. Узнать намного больше, увидеть крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки, подержать в руках огромные «ожившие цветы» можно в Новокузнецком художественном музее. Выставка тропических бабочек работает до 20 апреля. Фотосъемка разрешена.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10:00 до 18:00. Четверг: с 12:00 до 20:00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 150 до 300 рублей. Дети до трех лет – бесплатно.

Любуемся необычными бабочками. ФОТО: Сад живых тропических бабочек.

«Березка»: из России с любовью

Восхищаемся грацией и красотой танца ансамбля «Березка»

Этому ансамблю идет 71-ый год, а он по-прежнему популярен как в России, так и зарубежом. Легендарный Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надеждиной давно стал эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получил мировую известность. Гастроли ансамбля даже во времена холодной войны и железного занавеса проходили в самых разных странах мира, и именно «Березка» стала тем самым связующим звеном, средством культурного диалога и общения между странами и людьми.

И сегодня артисты ансамбля по-прежнему покоряют сердца зрителей волшебным танцем. Уникальные танцевальные движения, занесенные в книгу рекордов Гинесса, грандиозные номера, отточенный профессионализм и искренняя влюбленность в свое дело артистов ансамбля – просто не могут оставить равнодушным. К слову, в концерт, посвященный 70-летнему юбилею, включены лучшие номера «Березки». Не пропустите!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

6 апреля, начало в 18:00

Цена билетов: от 1100 до 2800 рублей.

Из России с любовью. ФОТО: официальный сайт ансамбля "Березка".

«Silenzium» и его очаровательная музыка

Слушаем классические и современные композиции в исполнении струнного трио

«Silenzium» – слегка измененное латинское слово, означающее тишину. Именно так называется струнное трио из Новосибирска, чей концерт состоится 7 апреля в новокузнецком ДК «Алюминщик».

«Вообще, тишина – это лучшая музыка, потому что вся музыка рождается из тишины. Даже когда вокруг безмолвие, музыка уже есть. В душе», - так объясняет название струнного трио «Silenzium» Наталья Григорьева, его идейный вдохновитель. Группа была создана в 2004 году, и с тех пор несколько раз менялся ее состав, однако неизменным оставалось самое главное: великолепное исполнение музыкальных композиций разных направлений. Девушки смело экспериментируют с роком и классической музыкой, создавая свои собственные скрипичные и виолончельные версии известных хитов и классических шедевров. К слову, каждое выступление – это обязательно яркое шоу, заряд энергии и драйва. А в концертную программу включены произведения Вивальди, Баха, Led Zeppelin, Rammstein, Deep purple и произведения русских и советских композиторов.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

7 апреля, начало в 18:00

Цена билетов: от 700 до 2000 рублей.

Классика и современность в музыке струнного трио. ФОТО: организаторы концерта.

Оптимус Прайм и Бамблби в Королевстве мыльных пузырей

Погружаемся в мир сказки и иллюзии

Наверное, нет ни одного мальчишки, который бы не знал, кто такой Железный Человек, Оптимус Прайм или Бамблби. Увидеть же их можно не только в кино, но и вживую – на грандиозном шоу-спектакле, аналогов которому в России пока не существует. Потрясающие спецэффекты и цветные танцующие фонтаны, световое и лазерное шоу превращают зрительный зал в настоящую сказку, а мыльные пузыри в светящееся и переливающиеся всеми цветами радуги чудо!

Вместе с трансформерами зрители попадут в Королевство мыльных пузырей, где их ждут невероятные приключения, добрые феи, трехметровый танцующий Мишка и, конечно же, множество мыльных пузырей – от самых маленьких до гигантских.

Световые костюмы будут чудесным образом трансформироваться, а герои любимых фильмов будут настолько реалистичны, что это поразит воображение даже самого требовательного зрителя!

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6

6 апреля, начало в 12:00 и 15:00

Цена билетов: от 500 до 900 рублей.