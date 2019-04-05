Где в Кемерове купить куртку как у Путина

«Военторг» запустил в продажу куртку, в которой Владимир Путин ездил на рыбалку в Туве. «Комсомолка» выяснила, где можно в Кемерове купить такую же ветровку как у президента.

В четверг «Военторг-Ритейл» объявил о запуске в продажу в сети «Армия России» демисезонной ветровки, которая долгое время считалась эксклюзивом президента. В ней Владимир Путин любил гулять по горам и сплавляться по рекам Тувы в компании Сергея Шойгу. В интернет-магазине эта куртка зеленого цвета стоит 7 090 рублей. В магазинах столицы в наличие есть всего четыре таких.

Новинка на сайте магазина "Армия России"

В кемеровской сети магазинов «Военторг» рассказали, что сами только, что узнали о такой новинке.

– Нужно будет привезти. Позвоните месяца через три, может быть что-нибудь и будет, – отметил продавец.

В магазине «ВоенФорм» на проспекте Ленина, 4 ответили, что у них в наличие есть две куртки как у Путина.

– Такая зеленая с нашивками у него… видела фотографию. У нас такие куртки есть, но их осталось две. Но они не «Армии России», они какие-то импортные, германские. Стоят 6 000 рублей, – рассказали в магазине.