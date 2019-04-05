2019-04-05T14:19:08+03:00
Общество

Кузбасские учителя запустили флешмоб в поддержку выпускников

Педагоги записали мотивирующие ролики
Екатерина БОРМОТОВА
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Педагоги записали для выпускников 2019 года мотивирующие роликиПедагоги записали для выпускников 2019 года мотивирующие ролики
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Учителя кузбасских школ решили поддержать выпускников 2019 года. В социальных сетях они запустили флешмоб с хэштегом #МыВВасВерим.

Педагоги школ города Осинники сняли видео, в которых обратились к выпускникам этого года. В своих роликах наставники дают школьникам советы, настраивают их на предстоящие экзамены, желают успехов и говорят, что верят в каждого из ребят.

Акция кузбасских учителей #МыВВасВерим.Видео: "Управление образования_Осинники" / "ВКонтакте"

«Ребята, ни о чем не переживайте! ЕГЭ это небольшое жизненное испытание, которое вы обязательно осилите! Вы у нас самые лучшие! Мы в вас верим!» – говорится в одном из видео.

Стоит отметить, что многие учителя осинниковских школ сами прошли процедуру ЕГЭ, а в 2017 году учитель биологии лицея №36 Виталий Иванчихин сдал единый госэкзамен на 100 баллов.

К флешмобу присоединились специалисты Управления образования Осинниковского городского округа, которые прочитали целое стихотворение.

«Пусть соберутся в голове

Все мысли, силы, и тогда

Одержите вы множество побед,

Шагнув со школьного двора», - прочитала начало стихотворения начальник Управления Надежда Цибина,

«Вот наступает тот рубеж,

Когда решается ваш путь.

Иметь желаем мы успех,

И смело на ЕГЭ шагнуть!», - продолжила стихотворное обращение заместитель начальника Ольга Зубкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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