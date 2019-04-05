Кузбасские учителя запустили флешмоб в поддержку выпускников
Учителя кузбасских школ решили поддержать выпускников 2019 года. В социальных сетях они запустили флешмоб с хэштегом #МыВВасВерим.
Педагоги школ города Осинники сняли видео, в которых обратились к выпускникам этого года. В своих роликах наставники дают школьникам советы, настраивают их на предстоящие экзамены, желают успехов и говорят, что верят в каждого из ребят.
Акция кузбасских учителей #МыВВасВерим.Видео: "Управление образования_Осинники" / "ВКонтакте"
«Ребята, ни о чем не переживайте! ЕГЭ это небольшое жизненное испытание, которое вы обязательно осилите! Вы у нас самые лучшие! Мы в вас верим!» – говорится в одном из видео.
Стоит отметить, что многие учителя осинниковских школ сами прошли процедуру ЕГЭ, а в 2017 году учитель биологии лицея №36 Виталий Иванчихин сдал единый госэкзамен на 100 баллов.
К флешмобу присоединились специалисты Управления образования Осинниковского городского округа, которые прочитали целое стихотворение.
«Пусть соберутся в голове
Все мысли, силы, и тогда
Одержите вы множество побед,
Шагнув со школьного двора», - прочитала начало стихотворения начальник Управления Надежда Цибина,
«Вот наступает тот рубеж,
Когда решается ваш путь.
Иметь желаем мы успех,
И смело на ЕГЭ шагнуть!», - продолжила стихотворное обращение заместитель начальника Ольга Зубкова.
ИСТОЧНИК KP.RU