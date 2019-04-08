Ураганный ветер, солнце и холод: на неделе в Кузбассе будет неустойчивая погода

В ближайшие дни погода будет переменчива, местами ожидаются осадки, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В течение недели кузбассовцы успеют и погреться под ласковым весенним солнышком, и помокнуть под весенним дождем.

- В апреле прекращает оказывать влияние сибирский антициклон, поэтому погода всегда переменчива. Чаще к нам заглядывают циклоны, которые приносят осадки и перепады температур, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Поэтому в ближайшие дни погода будет как с положительными отметками – в том числе и по ночам, так и с минусовыми. В выходные дни похолодает за счет прохождения холодного атмосферного фронта.

о вторник, 9 апреля, днем ожидается +7…+12 градусов тепла, а на юге области воздух прогреется до +17 градусов. День будет ясным, при этом порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров. Утром местами возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов, в горных районах – до семи градусов мороза.

В среду будет немного прохладнее: воздух прогреется до девяти градусов тепла, по югу области – до +14. В этот день местами пройдут небольшие осадки, а порывы северного и северо-восточного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью ожидается -1…+4 градуса, местами – до шести градусов мороза.

В четверг, 11 апреля, уличные термометры будут показывать +3…+8 градусов тепла, местами воздух прогреется до +13. Также ожидаются небольшие осадки, а порывы южного ветра лишь изредка будут достигать 13 метров в секунду. Ночью температура опустится до -2…+3 градусов.

Пятница будет теплым днем на территории всей области: ожидается +8…+13 градусов, и лишь местами может пройти небольшой дождь. При этом в Кемерове существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -1…+4 градусов.

В субботу, 13 апреля, в течение дня еще будет тепло – до +15 градусов, но уже к вечеру из-за прохождения холодного атмосферного фронта начнется понижение температуры. К ночи ожидается от двух до семи градусов мороза, а местами – и до -12. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки. А порывы юго-западного с переходом на северо-западный ветер могут достигать 15-20 метров в секунду.

Воскресенье будет прохладным днем с отметками в +1…+6 градусов. Ночью же ожидается до -10.