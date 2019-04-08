Отработать до автоматизма: Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбассовцев в сезон пожаров и массового пребывания на воде

До времени, когда кузбассовцы начнут массово выезжать на природу, отдыхать возле водоемов осталось совсем немного времени. А значит, специалистам МЧС нужно быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Именно этот вопрос обсудили в администрации Кемеровской области.

- Близится сезон пожаров и массового пребывания людей на воде. Для обеспечения безопасности и минимизации человеческих жертв необходимо подготовить план мероприятий и обязательных действий, - подчеркнул на совещании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Обращаю внимание, что этот период должен пройти для нас без последствий.

Избежать пожаров

Активная подготовка к пожароопасному периоду уже идет полным ходом. Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области обошли около 58 тысяч подворий, провели противопожарные инструктажи, раздали листовки, в которых напомнили о правилах противопожарной безопасности. Кроме того, в учреждениях соцзащиты, здравоохранения и образования проходили тактические учения и занятия, проводились учебные эвакуации. Специалисты посетили 100 социально-значимых объектов, 126 объектов образования и 192 объекта здравоохранения. Кроме того, была организована практическая отработка 330 планов эвакуации.

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин отметил, что на территории региона ежегодно с 15 апреля по 1 июня вводится особый противопожарный режим. И еще до его введения нужно проверить все населенные пункты, на которые могут перейти возможные лесные пожары.

Безопасность на воде

К сегодняшнему дню в Кузбассе ликвидированы все действовавшие в течение зимы ледовые переправы. И одним из главных вопросов остается запрет на выход на лед любителей подледной рыбалки. В местах, которые облюбовали рыбаки, устанавливаются шлагбаумы, бетонные преграды на подъездах к закрытым ледовым переправам. Алексей Шульгин сделал акцент на том, что в ближайшее время в образовательных учреждениях будут проходить уроки безопасности по поведению на воде. Такая же работа будет проходить и с многодетными семьями, особенно с теми, чьи дома находятся рядом с водоемами.

- Действия всех служб в пожароопасный период и период массового пребывания на воде должны быть отработаны до автоматизма, - резюмировал Сергей Цивилев.