Центр обучения «Профессионал» поддерживает проект «Рабочие профессии Кузбасса»

Как писал Владимир Маяковский: «Все работы хороши, выбирай на вкус!». Такую возможность предоставляет Центр обучения Профессионал. Наши курсы рабочих специальностей предлагают отличные условия для того, чтобы приобрести новую полезную профессию. Всего за несколько месяцев благодаря насыщенной программе обучения можно получить и теоретические знания, и большой практический опыт, который позволит смело приниматься за самостоятельную работу. В программу обучения рабочим специальностям входят - теория (в форме лекций) и практика.

Применяемые в нашем центре современные информационные технологии позволяют в корне изменить процесс передачи знаний, сделать его более гибким, насыщенным и удобным. Учащийся может работать с электронными ресурсами (библиотеками, базами данных, системами контроля и т.п.) на сервере образовательного учреждения; общаться с преподавателями по электронной почте или в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных сетей.

По окончании обучения все слушатели получают документы (свидетельства, удостоверения, дипломы) учебного центра государственного образца. Среди популярных профессий - электрогазосварщики, автослесари, монтажники, слесари, повара, операторы и т.д. Всего более 50. Именно эти профессии наиболее востребованы в Кузбассе.

Директор Центра Профессионал Татьяна Долгополова. Фото: АНО ДПО «Центр Профессионал»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что формировать интерес к рабочим профессиях в Кузбассе начинают с раннего детства. Сейчас в регионе активно развивается дополнительное образование детей и взрослых. А для молодых строителей, монтажников, фрезеровщиков, парикмахеров, дизайнеров, поваров и многих других ребят Кузбасса - это призыв к активной подготовке. Мы должны стать лучшими! - сообщил глава области.

В условиях рыночной экономики и непростой ситуации, сложившейся сегодня в сфере производства, как никогда ранее, появляется потребность в людях, владеющих разнообразными рабочими профессиями. Мы поддерживаем областной проект «Рабочие профессии Кузбасса».

Особое внимание в нашем центре уделяется выпускникам детского дома. Для них разработана специальная программа, по которой каждый выпускник детского дома сможет получить понравившуюся ему профессию с максимальной для него скидкой.

Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия, учреждения, индивидуальные предприятия готовых принять выпускников детских домов на практику. Наш центр за конструктивное взаимодействие в сфере подготовки кадров. Наши выпускники смогут получать высокопрофессиональную подготовку и содействовать росту региональной экономики, улучшая, тем самым, качество жизни нашего региона.

Информация о центре на сайте www.profi-cpr.ru или у директора Долгополовой Татьяны Николаевны по телефонам бесплатный РФ 8-800-201-35-41, 8-983-595-86-59, 8 (384) 75-50-53, dtn@prof-42.ru

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