2019-04-09T11:08:54+03:00
Происшествия

Трое грабителей напали на кемеровчанку в ее же машине

Двоих злоумышленников задержал оказавшийся рядом сотрудник исправительной колонии
Екатерина РОМАНОВА
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Двоих злоумышленников задержал оказавшийся рядом сотрудник исправительной колонии.Двоих злоумышленников задержал оказавшийся рядом сотрудник исправительной колонии.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Трое грабителей напали на молодую кемеровчанку, когда та находилась в своем автомобиле. Не известно, чем бы все закончилось, если бы рядом случайно не оказался сотрудник исправительной колонии мужчина заступился за девушку и задержал злоумышленников.

В один из обычных вечером сотрудник ГУФСИН Александр Польщиков припарковал свой автомобиль в одном из кемеровских дворов. Мужчина еще находился в своем автомобиле, когда заметил, что в соседнюю машину пытаются проникнуть трое парней. В машине же в это время находилась девушка. Они испугалась дерзких грабителей, заблокировала двери и попыталась по телефону вызвать помощь. Но в это время один из нападавших разбил локтем боковое стекло и ударил девушку кулаком в лицо. Также он выхватил у нее мобильный телефон.

Не известно, чем бы все закончилось, если бы в это время к машине не подбежал Александр Польщиков. Он бросился к грабителю, но тому все-таки удалось убежать. Двое других злоумышленников попытался сдержать сотрудника исправительной колонии, однако тот без труда с ними справился: скрутил и попросил одного из очевидцев вызвать полицию. Сбежавшего грабителя также вскоре поймали и доставили на место ЧП. Потерпевшая и ее защитник опознали дерзкого налетчика, и того, вместе с дружками, доставили в отдел полиции.

Автолюбительница, узнав, что ее защитник является сотрудником ГУФСИН, написала письмо, в котором благодарила своего спасителя и восхищалась его смелостью и отправила его в исправительное учреждение.

За смелый поступок герою вручили благодарственные письма. ФОТО: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

За смелый поступок герою вручили благодарственные письма. ФОТО: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

- Я так воспитан, - скромно улыбаясь, ответил на вопрос коллег, что двигало им, когда он бросился за преступником, Александр Польщиков.

К слову, за смелый поступок герою вручили благодарственные письма врио начальника ГУФСИН Андрея Попето и начальника управления МВД России по городу Кемерово Владимира Шкурко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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