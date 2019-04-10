Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019»: Семейные ценности - самые главные

Самые главные ценности в жизни Татьяны Руиной – семейные. Супруг, двое сыновей, родители – это те самые основы, вокруг которых сосредоточена ее жизнь. Про своих мальчишек Татьяна может рассказывать бесконечно. Старший, Мирон, активный и спортивный ребенок: тренируется в бассейне, катается на лошадях, зимой встал на лыжи и попробовал кататься на коньках. И это при том, что мальчишке всего три года! несмотря на столь юный возраст он отлично справляется с ролью старшего брата. А Артемке всего 10 месяцев. Он пока не умеет кататься на самокате или лыжах, но радует всю семью лучезарными улыбками.

Впрочем, только семьей жизнь Татьяны не ограничена. Она – педагог по вокалу и эстрадный артист, и некоторое время назад на сцене дворца «Алюминщик» состоялся ее первый сольный концерт, неоднократно получала гран-при конкурсов. Здесь же, во дворце, она работала вокалисткой. К слову, в колледж искусств Татьяна поступила, обучаясь на третьем курсе СибГИУ (специальность – инженер-архитектор). Оба учебных заведения она закончила успешно, при этом успевала заниматься общественной деятельностью в «Молодой Гвардии»!

Красота должна быть не только внешней, но и внутренней. Фото: из личного архива героини публикации.

- С рождением деток из ДК ушла в декрет, стала помогать мужу с открытием стоматологии, - рассказывает Татьяна. - И вот, год назад мы запустили наше детище! Теперь по возможности решаю различные организационные вопросы, чтобы нашим пациентам было уютно и комфортно.

С рождением сыновей жизнь словно разделилась на две части: изменились ценности, и пусть свободы стало меньше, зато появилась мудрость, терпение, пришлось научиться быть иногда строгой.

- Материнство - это непростой труд, но он приносит самое больше богатство! – улыбается Татьяна Руина. - Хочешь воспитать ребенка – начни с себя. Я выросла в потрясающе дружной семье. Конечно, бывали сложные времена, но родители вели себя мудро. Я усвоила главное: счастливым можно быть независимо от обстоятельств, если рядом есть те, кого любишь ты и кто любит тебя. Счастье – в мелочах.

Возможно, поэтому внутри Татьяны Руиной горит огонек, подзаряжающий энергией окружающих. Она успевает все: воспитывать сыновей, помогать супругу, устраивать пробежки. Каждый выходные вся семья выезжает на природу: сноуборды, квадроцикл, велосипеды…

- Лично я люблю еще занятия йогой и танцами, но пока бывать на занятиях получается редко, - с грустью говорит Татьяна.

Всей семьей - на природу! Фото: из личного архива героини публикации.

Когда-то все знакомые убеждали Татьяну принять участие в «Мисс Кузбасс», но она сомневалась. Теперь же решилась на участие в конкурсе «Миссис Кузбасс».

- Мне до сих пор не верится, что это все происходит со мной и по настоящему, - улыбается Татьяна. - Сказка, да и только! спасибо организаторам за это волшебство!

К слову, вся семья придет поддержать Елену на финале конкурса «Миссис Кузбасс 2018». Сейчас же на нашем сайте идет голосование: победительница стант "Мисс "Комсомольская правда". Вы можете поддержать Татьяну, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи – лента «Миссис «Комсомольская правда».