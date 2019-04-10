В Кузбассе женщина пришла получать пенсию на ребенка и узнала о его «смерти»

Неприятный инцидент произошел в кузбасском городе Белово. Горожанка пришла получать пенсию по потере кормильца на своего ребенка, но женщине сказали, что он умер.

На некомпетентность работников социальной службы беловчанка пожаловалась в интернет-приемную главы города. Женщина рассказала, что является вдовой и получает пенсию на детей по потере кормильца.

«Муж погиб 10 месяцев назад, пенсию детям приносят 4 числа. Видимо, нас в какой-то промежуток времени не было дома, приехала на следующий день в службу доставки сама в свой обеденный перерыв на улицу Аэродромную, 8. Мне специалист цинично заявляет, представляете, что у меня ребенок умер, им так доставщик сказал, и они это все уже оформили. Естественно, ничего мне не отдали, даже не извинились, разбираются», - написала Наталья Абрамова.

Скриншот обращения, которое было размещено в интернет-приемной главы Белова / belovo42.ru

По мнению женщины, пенсию ее ребенка «прокрутили». На некомпетентность и цинизм работников горожанка намерена пожаловаться в федеральные органы.

Разбираясь в ситуации, мы связались с администрацией Белова, где нам ответили, что социальные службы не имеют отношения к доставке пенсии.

- Женщина неправильно назвала, доставка пенсии – это не соцслужба, а Пенсионный фонд. Администрация перенаправит обращение горожанки в компетентные органы, - сказали в мэрии.

К слову, по адресу, куда приезжала горожанка, чтобы получить деньги, находится отделение почты.

Получить оперативный комментарий от городского Пенсионного фонда «Комсомольской правде» не удалось. Мы будем следить за развитием ситуации.