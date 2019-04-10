Клещи атакуют: специалисты обещают нашествие кровососов в Кузбассе

Это произошло! Причем раньше срока на две недели. В Кузбассе проснулись животные, которых многие побаиваются - клещи. От кровососов пострадали уже 17 жителей региона. Ну, и самое страшное: в этом году специалисты прогнозируют высокую активность кровососов.

«Урожайный» год

В этом году погода удивляет кузбассовцев. После 40-градусных морозов, которые больше недели пугали жителей региона еще в феврале, пришла весна. А с теплом оттаяли и весьма неприятные обитатели лесов – клещи. Первую жертву кровососов врачи зафиксировали 16 марта (в прошлом году – 4 апреля). На сегодня от присосавшихся клещей пострадали уже 17 кузбассовцев, в том числе, пятеро детей. И эта цифра будет неумолимо расти – специалисты прогнозируют рост активности клещей в этом году.

- В прошлом году от присасывания клещей пострадали более 20 тысяч кузбассовцев. Это ниже средних показателей: средняя многолетняя обращаемость - 29 тысяч за год, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Кемеровской области Татьяна Старченкова. – В последние годы складывается следующая динамика: если один год обращаемость низкая, то на следующий год – высокая. Учитывая, что в 2017 году было 34,5 тысячи обращений, а в 2018 – 20 тысяч, то в 2019 году, возможно, обращаемость будет высокой.

Однако внести коррективы в сложившуюся ситуацию может погода. Если лето будет дождливым и холодным, то укусов, скорее всего, будет меньше – просто потому, что люди предпочтут не ездить в лес, а гулять, например, в городских парках.

Парки еще не готовы

По сложившейся многолетней практике, городские парки всегда обрабатываются от клещей. Например, в Кемерове эти места массовых гуляний горожан обрабатывают в самую первую очередь – сразу после экспертизы на присутствие «кровопийц».

Кемеровские парки начнут обрабатывать ближе к майским праздникам

- Перед обработкой специалисты всегда проводят экспертизу, определяя скопление клещей на квадратный метр. После обработки также проводится исследование, чтобы определить эффективность принятых мер, - отмечает сотрудник пресс-службы кемеровской мэрии Александр Малков. – Обычно период обработки начинается в конце апреля и заканчивается в конце мая, но коррективы может внести погода.

Ежегодно на противоклещевые меры из городского бюджета тратится более миллиона рублей. Специалисты обрабатывают парки, кладбища и места, где возможно скопление кровососов – последние опять же выявляются с помощью экспертизы. Впрочем, пока гулять в парках не совсем безопасно. Хотя выход, конечно же, есть.

Как защититься от энцифалита

Главное, чего мы боимся в клещах, - вирус, который они могут переносить. Поэтому основная мера предосторожности здесь – вакцинация. По статистике, сделанные прививки защищают от заражения клещевым энцефалитом на 90-95 процентов. Традиционно первая прививка делается осенью, вторая весной, третья – через год. Затем через каждые три года нужно делать еще по одному уколу. Но есть и ускоренный курс. Первую прививку нужно поставить сейчас, вторую через месяц, но не позднее, чем за две недели до выхода в опасную зону. Третью так же через год. Детям прививки делаются бесплатно, взрослым – за собственные деньги или средства работодателей.

В последнее время специалисты отмечают снижение заболеваемости клещевым энцефалитом. Так, в прошлом году сотрудниками Роспотребндзора из природы было исследовано 4700 клещей. 34 животных из них оказались «положительными», что составляет примерно семь процентов от общего числа. Процент зараженных энцефалитом клещей, снятых с кузбассовцев, и того ниже – всего 2,8. В прошлом году специалисты исследовали 7,8 тысячи снятых с людей клещей. Были годы, когда в Кузбассе фиксировали 20 процентов случаев присасывания клещей с вирусом.

Доступная профилактика

Есть еще один верный метод защиты от клещей – нападение.

- Выходя на природу, необходимо правильно одеваться. Штаны следует заправлять в носки или в обувь заправлять, надевать куртку с плотными, прилегающими к запястью манжетами, на голову обязательно – шапку или косынку. Сейчас еще продаются специальные костюмы, в которых предусмотрены специальные кармашки-ловушки для клещей, - рекомендует Татьяна Старченкова. – Также можно использовать репелленты, которые отпугивают клещей. Ну и самое главное – находясь на прогулке, стоит осматривать себя и своих спутников каждые 30 минут. Это самая верная профилактика!

Лучше если клеща с вас снимут специалисты - вам не придется платить за экспертизуФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати

Если вы заметили на себе присосавшегося клеща, обратитесь в медицинскую организацию. Там животное с вас снимут и бесплатно отправят на исследование, по результатам которого будет ясно, нужен вам иммуноглобулин или нет. Если же вы принесете клеща в баночке, то за исследование придется платить из собственного кармана. Помните, что ввести препарат нужно в первые четверо суток после укуса!