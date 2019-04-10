Спасенный кемеровчанами пес ищет нового хозяина

В Кемерове активисты ищут новый дом для пса по кличке Буч. Собаку со сложным переломом подобрали с улицы неравнодушные люди и выходили.

По словам кемеровчанки Елизаветы Бороковой, две с половиной недели назад пес сам на трех лапах пришел к СТО на Камышинской улице. Его левая передняя лапа буквально болталась. Работники станции соорудили для пса будку и написали о нем в соцсети.

Так собака выглядела, когда ее нашли работники СТО

– Я эту запись увидела и поняла, что с лапой у собаки большие проблемы. Вместе с еще одной девушкой, Натальей Бегловой, мы приехали осмотреть пса. Он оказался очень крупным. Сейчас Буч весит 45 килограммов, его рост в холке составляет 65 сантиметров. Похоже, что в нем помесь леонбергера с ротвейлером, – рассказывает Елизавета. – Пса мы посадили в машину и отвезли к ветеринарам. Оказалось, что его лапа болталась только на мышцах и коже. Рентген показал закрытый перелом со смещением двух костей.

Бучу помогли неравнодушные горожане

Через пару дней после осмотра Бучу сделали операцию: соединили кости при помощи спиц. Операция обошлась в 15 тысяч рублей. Эти деньги собрал приют «Маячок» и еще 2000 рублей на лечение передали сотрудники СТО. Еще до операции пес переехал в квартиру Елизаветы и живет там до сих пор.

Сейчас Буч уже поправился после травмы

– У него характер охранника. Нашу семью он воспринял как свою стаю. Если он понимает, что встретил нашего близкого или знакомого, то ведет себе покладисто и дает гладиться. На незнакомых людей он лает. Гулять его выводим только в наморднике. Дома он играет с ребенком, отлично ладит с кошкой, хорьком и лабрадором, – рассказывает Елизавета. – В квартире такой собаке тесно. Лучше ему будет в вольере в своем доме или коттедже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702220" frameborder="0"></iframe> Буч дома у своей спасительницы.

Если вы готовы стать новым хозяином Буча, то связаться с Елизаветой можно по телефону: 8-905- 905-9033.