Прощай, Жорик: Кузбассовец продает пьющую свинью за полмиллиона рублей

Необычного домашнего питомца продает один из новокузнечан. На сайте бесплатных объявлений он сообщил, что готов вручить в добрые руки свинью по кличке Жорик. Расстаться с питомцем он готов за 450 тысяч рублей.

Хозяин свиньи по кличке Жорик проживает в Новоильинском районе. Правда, не уточняет, где именно содержится питомец с рыльцем и копытцами – в частном доме или городской квартире. В отличие от других свиней Жорик стоит очень дорого: 450 тысяч рублей, при том, что минимальная стоимость его сородичей – от 20 тысяч, а поросяток – от 4,5 тысячи рублей. Столь дорогую цену хозяин считает обоснованной. Ведь Жорик питается исключительно кошачьим кормом и пьет самогон.

Чтобы уточнить иные кулинарные предпочтения и условия содержания Жорика, мы связались с продавцом. Как оказалось, телефонный номер принадлежит 11-летнему школьнику. Мальчик заявил, что продажей Жорика не занимается и такого объявления не давал. Так что вопрос, а был ли Жорик, остается открытым.

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