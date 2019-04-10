2019-04-10T13:08:24+03:00
Общество

Кузбассу будут платить по полмиллиарда в год за нарушенную экологию

Компенсацию регион будет получать в случае утверждения законопроекта Минфина
Екатерина БОРМОТОВА
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Раньше штрафы за вред, нанесенный экологии предприятиями, поступали в местные бюджетыРаньше штрафы за вред, нанесенный экологии предприятиями, поступали в местные бюджетыФото: Анастасия ЕРШОВА
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Кемеровская область будет получать по полмиллиарда рублей в год за нарушенную экологию. Компенсацию будет платить Минфин в случае принятия федерального законопроекта.

Министерство финансов России разработало законопроект, по которому штрафы предприятий за нарушения в экологической сфере будут направляться в федеральный бюджет (ранее деньги шли в местный бюджет каждой территории). Документ уже внесли от правительства в Бюджетный комитет Госдумы. Если он будет принят, Кемеровская область лишится части доходов. Поэтому губернатор Сергей Цивилев обратился к депутатам Государственной думы от Кузбасса, чтобы те предложили и провели альтернативу.

«В случае принятия законопроекта указанные суммы штрафов, налагаемых территориальными федеральными органами исполнительной власти, будут подлежать зачислению в федеральный бюджет, что приведет к существенным выпадающим доходам консолидированных бюджетов субъектов России, в том числе Кемеровской области... Прошу Вас обеспечить защиту интересов Кемеровской области», - цитирует губернатора депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин.

И депутаты разработали поправки к законопроекту.

«В итоге Минфин был вынужден пересмотреть свою позицию, и найти деньги, которые будут направляться в Кузбасс в качестве компенсации за утекающие на федеральный уровень штрафы и возмещения. Это около полумиллиарда рублей в год», - отметил Горелкин.

Депутат отметил, что выступает за то, чтобы экологический вред Кузбассу вообще не наносился, но «исходить надо из реальной ситуации».

«И пусть лучше эти деньги достанутся кузбассовцам, будут вложены в нашу малую родину. В следующий раз, когда захотите поругать депутатов дармоедами, вспомните этот пост», - написал депутат на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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