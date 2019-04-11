Как провести выходные в Кемерове

В поисках жениха

Смотрим комедию со звездами

На сцене Музыкального театра Кузбасса выступят Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. Звезды кино и театра представят новую комедию «Как родители дочке жениха выбирали».

Сюжет истории начинается с того, что родители девушки по имени Катя, которых играют Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный, случайно узнают, что их любимая и единственная дочь находится на шестом месяце беременности. Этот факт шокирует их, ведь мужа то у нее нет.

Втайне от Кати озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры.

Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха…

-Яркий дуэт Татьяны Кравченко и Александра Панктратова-Черного подарит вам незабываемый, теплый и веселый вечер, - отмечают в Музыкальном театре Кузбасса.

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

пр. Советский проспект, 52

14 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: 1200 до 3000 рублей

Две звезды

Разглядываем картины великих художников

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Роковая встреча». В ней собраны литографии и ксилографии работ выдающихся и самобытных художников - Винсента Ван Гога и Поля Гогена.

Оба мастера жили и творили в одно время. Поэтому эти два огромных мира просто не могли не встретиться. В конце 1888 года в Арле на юге Франции в течение девяти недель они работали вместе без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями. Но этого времени хватило для того, чтобы оба художника оставили неизгладимый след и в жизни, и в творчестве друг друга.

- Ван Гог писал естественно и с неиссякаемой энергией. Это отчасти ранило Гогена, которому требовалось время для того, чтобы заставить работать свою фантазию, и он не испытывал необходимости каждым своим мазком вникать в суть подлинной трагедии своего друга. Более того, преклонение, которое испытывал перед ним Ван Гог, заставляло Гогена нередко пересматривать в поисках ошибок свою технику письма. Несмотря на совместную работу, дискуссии и споры о пользе искусства, разногласия между двумя художниками привели к невыносимости жизни вместе, – отмечают в музее.

Оба художника были талантливы не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Наибольшую ценность имеют его письма к брату Тео, в которых он предстает в величии духовного богатства. Гоген красноречиво писал о таитянской культуре и мифах в книге «Ноа-Ноа», издавал мемуары «Прежде и потом», выпускал критические статьи.

Отрывки из этих писем и дневников стали основой информационного фона проекта. Все работы, представленные на выставке, сопровождаются текстами только от первого лица.

На выставке представлено почти 80 литографий и ксилографий с картин Винсента Ван Гога и Поля Гогена, выполненных в США в 1948-1952 годах.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств,

пр. Советский, 48

Вторник - суббота - с 10.00 до 19.00, воскресенье - с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

Работа Поля Гогена "Рождение сына бога"

Еще раз о любви

Слушаем песни «Чижа»

На сцене филармонии Кузбасса с большим юбилейным концертом выступит группа «Чиж & Co». Для кемеровчан и гостей города прозвучат все хиты легендарного коллектива.

В начале 1990-х годов вокалист Сергей Чиграков по прозвищу Чиж создал рок-группу «Чиж & Cо». Первая пластинка коллектива была записана в 1993 году и сразу была тепло встречена публикой. Песни «О любви», «Полонез», «Перекресток» и вовсе обрели народную любовь.

Сегодня гастрольный график группы расписан на месяцы вперед. «Чиж & Cо» играют на разных площадках - от небольших клубов до дворцов спорта - и всегда стараются исполнить для своих поклонников лучшее.

Государственная филармония Кузбасса,

пр. Советский, 68

14 апреля, начало в 19:00

Цена билетов: от 1800 до 3300 рублей

"Чиж" даст концерт в Кемерове. Фото: странница группы в "ВКонтакте"

Несмертельная ошибка

Разбираемся в любовных хитросплетениях

В Кемерове пройдет спектакль «Ночь ошибок», поставленный по пьесе английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита. Зрителей ждет комедия, построенная на круговороте веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.

Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живут его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.

Сцена из спектакля «Ночь ошибок»

Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное.

Театр для детей и молодежи,

ул. Арочная, 37

13 апреля, начало в 17 часов

Цена билетов: 400 рублей