2019-04-11T12:57:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Рено Центр Кемерово - лучший дилер 2018 года в России!

Уже не раз мировое признание получает крупнейший автомобильный холдинг Кузбасса ГК «СИБИНПЭКС»
ОКСАНА САПОЖНИКОВА
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Автосалон Рено Центр Кемерово. Фото: Оксана СапожниковаАвтосалон Рено Центр Кемерово. Фото: Оксана Сапожникова
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На днях официальный дилер автомобилей RENAULT в Кемерове получил награду «Лучший дилер RENAULT России 2018 года» среди всех дилеров страны!

Дилерский центр Renault полностью соответствует высоким стандартам производителя. Ему присвоена высшая степень дилерского рейтинга! В качестве подтверждения высокого статуса по качеству обслуживания клиентов и уровню удовлетворенности клиентов Рено Центр Кемерово является победителем сразу в нескольких номинациях: «Первое место в рейтинге 5 звезд по итогам «Глобального дилерского рейтинга Renault за 2017-2018 год», «Лучший дилер России в соответствии физических стандартов RENAULT», «Первое место в номинации - лучший дилер региона», «Первое место в соревновании Renault Selection на вершине успеха» и «Лучший дилер RENAULT России 2018 года» среди всех дилеров страны!

Рено Центр Кемерово - лучший среди всех дилеров Рено в России. Фото: Оксана Сапожникова

Рено Центр Кемерово - лучший среди всех дилеров Рено в России. Фото: Оксана Сапожникова

Тем самым автосалон Рено Центр Кемерово показал, что максимально приблизил стандарты своей работы к стандартам автогиганта мирового уровня. И самое главное, этот уровень признало руководство автоконцерна с вековой историей. Награду директору ГК «СИБИНПЭКС» Фаине Сапожниковой вручил экс-президент и генеральный директор компаний Renault Carlos Ghosn (Карлос Гон). Можно говорить о том, что победа Рено Центр Кемерово была закономерной, ведь кузбасский автомобильный холдинг становился лучшим в России с начала его открытия. А это означает, что никто в России не продает и, не обслуживает автомобили Renault лучше, чем наши земляки. И этим нужно гордиться!

Фаина Сапожникова получает награду в номинации «Лучший дилер RENAULT России 2018 года»! Фото: Оксана Сапожникова

Фаина Сапожникова получает награду в номинации «Лучший дилер RENAULT России 2018 года»! Фото: Оксана Сапожникова

Автопарк новых автомобилей Renault в наличии насчитывает более 700 автомобилей. Специалисты центра проходят обучения в специальных учебных центрах: специалисты отдела продаж, специалисты сервиса, сотрудники отделов дополнительного оборудования, запасных частей, кузовного ремонта, клиентской службы, отдел финансов и маркетинга.

Качество работы единственного в Кузбассе автодилера Рено Центр Кемерово сегодня может оценить каждый кемеровчанин и гость города. Более того, из салона на собственном автомобиле можно уехать в тот же день! Сегодня лидеры продаж надежные Renault Duster и Renault Logan, как лучшие по соотношению цены и качества. В дилерском центре имеется большое количество моделей RENAULT разных цветов и комплектаций, и все документы на них уже в наличии. Клиенту остается только подписать договор купли-продажи и завести мотор, чтобы дальше поехать на новеньком автомобиле. А жители соседних регионов могут воспользоваться компенсацией за проезд - дилерский центр оплатит Вам дорогу!

Конечно, автомобиль можно купить в кредит, оформив его прямо в салоне, без беготни по банкам и сбора справок. Также автомобили RENAULT можно приобрести с выгодой 10 процентов по государственным программам до 30 апреля.

Добро пожаловать в лучший, единственный в Кузбассе официальный дилер Renault - Рено Центр Кемерово, который отличается надежностью, стабильностью и качеством!

Адрес автосалона: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2-В, тел.: (384-2) 45-02-02.

Сайт: www.renault-centrkemerovo.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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