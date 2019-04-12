«Разрез Кийзасский» поможет шорскому народу построить экоцентр

Кузбасс – удивительный регион. Здесь красота сибирской природы яркая и умиротворяющая, а народы, населяющие Кузбасс, многочисленны и уникальны в своей культуре. А еще кузбасские недра полны богатств. Можно ли вести их добычу и при этом сохранять природу и исконные традиции коренных народов? Как показывает практика, да. Так, 4 апреля в поселке Чувашка было подписано соглашение о сотрудничестве «Разреза Кийзасского» с благотворительным фондом «Развитие Горной Шории». В течение трех лет предприятие перечислит фонду 4,5 миллиона рублей.

Уважение традиций

Подписание такого документа – дело серьезное. По шорской традиции, прежде, чем сесть за стол и поставить свои подписи под соглашением, необходимо пройти обряд кормления огня. Шорцы верят, что Дух огня очищает пространство и людей, которые участвуют в ритуале. Их помыслы становятся чистыми, намерения добрыми, а злые духи больше не будут препятствовать в делах. Участники мероприятия с уважением отнеслись к традициям шорского народа. Поэтому вслед за старейшиной сделали ритуальные подношения – масло, хлеб, крупу, молоко. Потом повязали яркие ленты, попросив у духов помощи во всех начинаниях.

Шорский ритуал кормления огня проводила старейшина. Шорцы верят, что Дух огня очищает пространство и людей, которые участвуют в ритуале.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Соглашение и планы

И вот – важный момент, само подписание соглашения. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Разреза Кийзасского» Андрей Борщевич и генеральный директор городского благотворительного фонда «Развитие Горной Шории» Юрий Кастараков. В течение трех лет предприятие перечислит фонду 4,5 миллиона рублей, по полтора миллиона ежегодно.

Планов немало: в районе бывшего поселка Тетенза и в поселке Бородино построят спортивно-культурные площадки. Благодаря поддержке разреза в рамках ежегодной национальной премии «Шапкай» будут проводиться разные праздничные мероприятия. Но самым важным, по мнению подписантов, является строительство экоцентра в поселке Чувашка.

Следуя традициям, подписанты завязали ритуальные ленты.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Проект этот большой, значимый, - отметил глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов, присутствовавший при подписании соглашения. - В 2023 году Новокузнецк, Междуреченск и Таштагол будут задействованы в зимних спортивных играх «Дети Азии». А экоцентр, где можно будет познакомиться с традициями, проникнуться духом Шории, расположится здесь, в Мысках.

В экоцентре можно будет узнать о быте и образе жизни древних шорцев, а одним из главных его центров станет металлургическая печь – такая же, какой пользовались когда-то шорцы. Она будет не музейным экспонатом, а настоящей, действующей: в ней будут плавить металл по древним технологиям.

Сотрудничество на долгие годы

К слову, это уже второе соглашение, которое подписывается между «Разрезом Кийзасским» и благотворительным фондом «Горная Шория». Первое подписание состоялось еще в 2016 году.

- Однажды Юрий Кастараков обратился к нам за помощью. Речь шла о небольших вложениях – деньгах, материалах. Приятно было увидеть человека с горящими глазами, который точно знает, что нужно делать, и заражающего своими идеями окружающих, - отметил Андрей Борщевич. – Благодаря Кастаракову в Чувашке появился культурный центр, который мы теперь планируем расширять. Обязательно будем укреплять сотрудничество с фондом. Ведь социальная ответственность бизнеса на территории проживания местного населения – приоритет компании. Нам самим это интересно: бизнес должен помогать, людям, ведь мы тоже живем в Кузбассе.

"Однажды Юрий Кастараков обратился к нам за помощью. Приятно было увидеть человека с горящими глазами, который точно знает, что нужно делать, и заражающего своими идеями окружающих, - отметил Андрей Борщевич.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

За эти три года уже сделано немало: на базе духовного центра «Эне Таг» в поселке Чувашка открыта ремесленная мастерская, построена и оснащена детская спортивно-игровая площадка, на улице Широкая построена спортивная площадка «Кызыл Чар». А еще – проведены четыре масштабных праздника, среди которых Шапкай и Праздник колбы.

Сам же Юрий Кастараков улыбается, перечисляя, что удалось сделать за три года. Детские и спортивные площадки, праздники и духовный центр – все это вселяет в жителей поселков веру в будущее, заставляет обратиться к прошлому своего народа, почувствовать собственную значимость и обрести уверенность в завтрашнем дне.

- Подписание соглашения – хороший пример для других городов и организаций. Мы делаем одно общее дело, чтобы сохранить традиции, обычаи, обряды коренного народа, шорцев, живущих в Кузбассе, - отметил Юрий Кастараков. - Приятно, когда наши дети начинают вникать в традиции, возрождать свой язык. Так что дай бог, чтобы это сотрудничество продолжалось, а результаты вы и сами видите.

Соглашение подписано. Скоро в Чувашке боявится большой этноцентр.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Добрая традиция

Впрочем, поддержка благотворительного фонда «Развитие Горной Шории» - не единственная для «Разреза Кийзасского». На сегодняшний день разрез – первое и единственное предприятие в Кемеровской области, которое заключило соглашение с Кемеровской региональной общественной организацией «Ассоциация шорского народа «Шория». Оно действует с 2018 года и также поможет реализовать большое количество экологических проектов и проектов, связанных с коренным населением Кемеровской области – шорцами. Более того, вне рамок соглашения разрез помог отремонтировать кабинет математики в школе поселка Бородино, сделать новогодние подарки детям, приобрести спортивный инвентарь и оборудование, провести различные мероприятия.

- Когда такие соглашения подписываются, это еще раз подтверждает социальную ответственность бизнеса, - отметил Никита Шулбаев, президент Кемеровской региональной общественной организации «Шория». - Он принимает участие в масштабных социальных проектах, у местных жителей появилась надежда на то, что они не брошены на произвол судьбы, рождаются новые идеи, проекты, вера в то, что жизнь можно изменить в лучшую сторону. Серьезное отношение бизнеса налицо, а подписание соглашения – лишь еще одно подтверждение, что это надолго, серьезно, и что отношение бизнеса к интересам жителей действительно заинтересованное.

Справка КП:

С конца 2018 года ООО «Разрез Кийзасский» входит в группу «Сибантрацит». Он был введен в эксплуатацию в 2014 году, на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся предприятий региона и одним из основных налогоплательщиков. В 2018 году разрез добыл 9,3 миллиона тонн угля. «Разрез Кийзасский» поставляет продукцию на внутренний и внешний рынки – страны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. На экспорт идет около 70% продукции предприятия.

Компания реализует социальные программы, ставит повышение промышленной и экологической безопасности в ряд приоритетных задач.