2019-04-11T21:13:35+03:00
Общество

Сотрудники Анжеро-Судженской горбольницы встретились с депутатами Городского совета

На встрече обсуждались вопросы штатного расписания больницы
Екатерина РОМАНОВА
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На встрече обсуждались вопросы штатного расписания больницы. ФОТО: архив КП.На встрече обсуждались вопросы штатного расписания больницы. ФОТО: архив КП.Фото: Варя АЛЕКСАНДРОВА
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Открытый диалог сотрудников городской больницы, ее руководства и депутатов городского совета состоялся в Анжеро-Судженске. Здесь обсуждался вопрос штатного расписания больницы.

По словам Ольги Козловой, главного врача больницы, в последние годы снижается численность населения города. детей в каждым годом рождается все меньше, а значит, объемы медицинской помощи также снижаются. Штатное же расписание при этом утверждается в соответствии с числом пациентов, которые нуждаются в уходе.

Примечательно, что с 22 февраля 2016 года вступил в силу Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», в котором прописаны требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции. Как правило, должности младшего медицинского персонала, трудовая функция по которым не соответствует профессиональному стандарту, заменяются на такие должности как уборщик служебных, буфетчик, кастелянша…

К откровенному разговору присоединились и работники больницы. Так, младшая медицинская сестра по уходу за больными акушерского отделения Марина Агаркова рассказала, что зачастую вместо ухода за пациентами приходится заниматься уборкой производственных помещений., так как пациентов нет. Руководство больницы предлагает младшим медработникам перевод на должность уборщика, при этом зарплата сотрудника незначительно может измениться в меньшую сторону.

- Вся эта процедура проводилась согласно всех законодательных нормативов, - отметила Ольга Козлова. - Мы сделали так, что наши медработники не очень почувствовали этот переход. Так, у санитарок на сегодня зарплата от 24 до 30 тысяч рублей по различным отделениям. А если взять уборщиков, то это зарплата 22 – 23 тысячи рублей.

Старшая сестра травматологического отделения Тамара Витик также рассказала, что в травмпункте четырех младших медсестер перевели на ставки уборщиц. Они с пониманием отнеслись к таким изменениям .

Председатель горсовета Геннадий Горбачев подчеркнул, что всем сотрудникам из числа младшего медицинского персонала были предложены рабочие места или альтернативные варианты. Принимать или нет такие предложения – выбор каждого сотрудника. - Мы готовы искать совместные пути решения возникающих проблем, чтобы добиться общей цели - совершенствования работы медорганизации, повышения качества помощи и увеличения ее объемов», подчеркнула главврач горбольницы Ольга Козлова.

Также она заметила, что открыта к диалогу, и готова индивидуально решать вопрос трудоустройства каждого из сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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