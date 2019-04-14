Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Мариана Филенко: «Когда-нибудь я буду бабушка-огонь!»

Предприниматель, путешественница, инженер-конструктор-моделер и мама троих детей Мариана Филенко – удивительная женщина. Она успешно совмещает карьеру, постоянное самосовершенствование, путешествия и воспитание двух дочек и сыночка. А еще Мариана - финалистка конкурса «Миссис Кузбасс 2019».

Мариане есть чем гордиться: два высших образования с красными дипломами, аспирантура, музыкальная, художественная и языковая школы, опыт преподавания в университете – в том числе и зарубежом. Карьера также сложилась успешно: к тому моменту, когда Мариана готовилась стать мамой во второй раз, она уже работала заместителем гендиректора по коммерции и маркетингу в крупной новокузнецкой компании. А потом наступил главный переломный момент в ее жизни.

Мариана Филенко: "В мои руки пока ещё помещаются все мои сокровища". ФОТО: из личного архива героини публикации.

-С рождением каждого из детей моя жизнь кардинально менялась. Когда родилась старшая дочь, в голове была больше карьера. За вторым я уже сбегала от карьеры. А третий остановил меня от того, чтобы снова не окунуться в работу, - смеется Мариана. - Только к 30 годам пришло понимание, что достигатор – это не про женщину. Дети растут слишком быстро, чтобы оставлять их няням, детским садам, еще кому-то. И я больше не готова от них бежать. Я потом не прощу себе, если пропущу их улыбки, шаги, слова.

Красивая и талантливая женщина. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Но если вы думаете, что Мариана надела длинный сарафан, заплела косы и стала заниматься борщами да соленьями, вы глубоко ошибаетесь. Благодаря детям Мариана поняла, что реализоваться себя как деловая женщина можно и другими путями. Так, она стала предпринимателем, и теперь является представителем одной из мебельных компаний и частичным ее производством в Новокузнецке. Кроме того, во время декрета Мариана изучила программу для создания 3D-моделей зданий и сооружений и теперь сотрудничает с разными заводами металлоконструкций России как инженер-коструктор-моделер. А еще – занимается внедрением ПО для предпринимателей, готовится к получению Международного сертификата коучера. И это при том, что старшей дочке Марианы 12 лет, а сыночку – всего два года!

Отдых должен быть активным! ФОТО: из личного архива героини публикации.

К слову, Мариана легка на подъем. Горные лыжи, коньки, йога, баня и, конечно же, путешествия. С двумя дочками и кошкой она объехала на машине полстраны! А когда сыночку было всего восемь месяцев, они вчетвером отправились в Крым дикарями.

- Самое главное для меня в путешествиях – архитектура, природные памятники, вода в разных ее проявлениях и горы. Поэтому мы стараемся подняться насколько это возможно. В Крыме на Ай-Петри, в Горном Алтае в горах с Марсианскими пейзажами на высоте +1900 метров над уровнем моря, в Шерегеше к кресту, в Китае – в жерло потухшего вулкана, и всегда вместе с детьми, поэтому пока высоты не такие великие, - с гордостью рассказывает Мариана. - Но у нас все впереди, ведь мы растем. В планах у нас новые маршруты: Краснодар-Сочи-Абхазия-Грузия…

Неутомимая путешественница, замечательная мама, которая умудряется совмещать воспитание детей с карьерой, уверена: на все можно найти время. В крайнем случае, выспаться можно и на пенсии.

С рождением детей Мариана поняла, что именно они - самая большая ценность. А "достигатор - это не про женщин". ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Каждая из нас может быть счастливой, красивой и иметь яркую насыщенную жизнь независимо от обстоятельств. Счастье – внутри и не зависит ни от кого вовне. Возьми на себя ответственность за свою жизнь и что ты в нее притянула, выходи из зоны комфорта и иди – на конкурс красоты или в горы с палаткой, не важно куда! – делится своими жизненными принципами Мариана. - Просто поверь, что ты уникальна и достойна всего самого лучшего. Тебе дана одна такая жизнь, так проживи ее так, чтобы внуки гордились: «Ооо! Моя бабушка была огонь!» Надеюсь, я буду именно такой!

Сейчас же на нашем сайте идет голосование: победительница станет «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Мариану, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи – лента "Миссис"Комсомольская правда".