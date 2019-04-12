2019-04-12T07:51:01+03:00
Общество

Испанцы планируют укреплять деловые и научные связи с Кемеровской областью

Делегация из Испании прибыла в Кузбасс
Екатерина РОМАНОВА
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Испанцы планируют укреплять деловые и научные связи с Кемеровской областьюИспанцы планируют укреплять деловые и научные связи с Кемеровской областью
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Испания и Кузбасс становятся ближе: накануне в областной администрации замгубернатора Кузбасса Ольга Турбаба, временный поверенный в делах Испании в России Игнасио Гарсиа-Вальдекасас и почетный консул Королевства Испания в Новосибирске Пабло Гастон Ди Тата Франсия обсудили вопросы сотрудничества

Кемеровская область и регионы Королевства Испания готовы укреплять деловые и научные связи. Так, в ближайшее время представители КузГТУ и Университета Овьедо (Астурийское княжество, Испания) подпишут меморандум. Вузы будут работать над академической мобильностью студентов и научно-педагогических работников, вести учебные и исследовательские проекты, разрабатывать учебные планы.

Первые шаги в дружбе Кузбасса и Испании уже делаются. Так, представители Королевства приняли участие в открытии фотовыставки «Дети войны – о своей жизни, о твоей истории», которое проходило в Кузбасском центре искусств.

- Экспозиция посвящена испанским детям, эвакуированным в СССР в годы гражданской войны в Испании (1936-1939 годы), - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - На выставке представлены фотографии, рисунки, письма и воспоминания участников событий, которые рассказывают о жизненном пути «детей войны», а также другие документы, касающиеся испанской эмиграции в Советский Союз.

К слову, в России эта выставка впервые была представлена в апреле 2015 года в Институте Сервантеса в Москве. С тех пор она побывала в разных регионах России, а теперь прибыла в Кемерово. Здесь экспозиция будет действовать до 5 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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