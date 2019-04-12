«Щенки в опасности!» - пост, полный отчаяния и боли разместила одна из жительниц Мысков в социальных сетях. Девушка сообщала, что на волнорезе неподалеку от железнодорожного моста отрезанные от земли сидят три щенка. Чтобы вернуть бедолаг на большую землю, пришлось проводить спасательную операцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702816" frameborder="0"></iframe> Два щенка застряли на волнорезе посреди реки в Мысках..Видео: любительская съемка, предоставлено телеканалом РЕН ТВ Мыски.

Жительница Мысков сначала услышала жалобный собачий вой, который доносился со стороны реки. Девушка подошла поближе и неожиданно увидела на волнорезе щенков. Они то прятались в небольшом углублении, то забирались на волнорез. К воде собачки не подходили и лишь жалобно выли. Как малыши туда попали? Сергей Колчев, начальник отдел по делам ГО и ЧС города Мыски предполагает, что они и родились здесь, на «быке». Месяца два-три назад их мать пришла сюда по льду, родила щенков, кормила их. Скорее всего, ушла искать себе пропитание, а вернуться не смогла: начался ледоход. Так и остались щенки одни, отрезанные от земли.

Первым на помощь пришел Алексей Тельбезеков. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.

Первым на помощь пришел Алексей Тельбезеков: он приплыл туда на резиновой лодке и попытался спасти бедолаг. Вот только щенки в руки не дались. Пришлось мужчине оставить им еды и вернуться на берег. После этого за спасение взялись специалисты ГО и ЧС Мысковского городского округа и местное казачество.

Сергей Колчев руководил спасательной операцией и страховал казака с берега. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.

- Утром 10 апреля мы отправились на Мрас-Су. Проверили один «бык», другой – никого. А вот на третьем действительно находились собаки, - рассказал Сергей Колчев. – Как добраться до них? Вброд идти опасно: вода поднялась, течение сильное, шуга… Решили на 11 апреля спасать собак с катером. А куда деваться – все-таки братья наши меньшие…

Пока начальник ГО и ЧС и его напарник из казачьего сообщества решали, как спасти малышей, горожане били тревогу и обрывали телефоны спасателей, умоляя спасти щенят.

И вот уже лодка с казаком на борту рассекает воды Мрассу, подбираясь все ближе к щенкам. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.

- Решили тогда попробовать добраться к ним на резиновой лодке: кто знает, сколько времени собаки уже провели без еды… - добавил Сергей Колчев.

Владимир Яковлев, представитель местного казачества, надел спасательный жилет, потом закрепили страховку. И вот уже лодка с казаком на борту рассекает воды Мрас-Су, подбираясь все ближе к щенкам. К слову, их там оказалось двое, а не трое. Но несмотря на то, что оба были обессиленными, истощавшими и явно напуганными, к человеку приближаться они отказались. Пытались подманить едой, но щенки, схватив куски, тут же убегали. В конце концов, малыши прыгнули в воду и направились к берегу.

Казак станицы Мысковской на лодке плыл рядом, контролировал, чтобы собаки добрались до берега без происшествий. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.

- Хотел их подманить, но щенки убегали, прятались в бункер. Видимо, с зимы там жили. А сейчас лед прошел, еды нет, зато полон бункер льда, - поделился подробностями спасательной операции Владимир Яковлев. – Потом, видимо, спугнул их, вот в воду и прыгнули, к берегу поплыли.

Сам казак станицы Мысковской на лодке плыл рядом, контролировал, чтобы собаки добрались до берега без происшествий.

- Спасенных щенков мы хотели высушить, откормить и пристроить в хорошие руки. Но, едва они оказались на земле, как тут же рванули в лес, подальше от людей, - улыбается Сергей Колчев. – Надеюсь, у них все хорошо. Главное – спасены!