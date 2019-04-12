Два щенка застряли на волнорезе посреди реки в Мысках
«Щенки в опасности!» - пост, полный отчаяния и боли разместила одна из жительниц Мысков в социальных сетях. Девушка сообщала, что на волнорезе неподалеку от железнодорожного моста отрезанные от земли сидят три щенка. Чтобы вернуть бедолаг на большую землю, пришлось проводить спасательную операцию.
Два щенка застряли на волнорезе посреди реки в Мысках..Видео: любительская съемка, предоставлено телеканалом РЕН ТВ Мыски.
Жительница Мысков сначала услышала жалобный собачий вой, который доносился со стороны реки. Девушка подошла поближе и неожиданно увидела на волнорезе щенков. Они то прятались в небольшом углублении, то забирались на волнорез. К воде собачки не подходили и лишь жалобно выли. Как малыши туда попали? Сергей Колчев, начальник отдел по делам ГО и ЧС города Мыски предполагает, что они и родились здесь, на «быке». Месяца два-три назад их мать пришла сюда по льду, родила щенков, кормила их. Скорее всего, ушла искать себе пропитание, а вернуться не смогла: начался ледоход. Так и остались щенки одни, отрезанные от земли.
Первым на помощь пришел Алексей Тельбезеков. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.
Первым на помощь пришел Алексей Тельбезеков: он приплыл туда на резиновой лодке и попытался спасти бедолаг. Вот только щенки в руки не дались. Пришлось мужчине оставить им еды и вернуться на берег. После этого за спасение взялись специалисты ГО и ЧС Мысковского городского округа и местное казачество.
Сергей Колчев руководил спасательной операцией и страховал казака с берега. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.
- Утром 10 апреля мы отправились на Мрас-Су. Проверили один «бык», другой – никого. А вот на третьем действительно находились собаки, - рассказал Сергей Колчев. – Как добраться до них? Вброд идти опасно: вода поднялась, течение сильное, шуга… Решили на 11 апреля спасать собак с катером. А куда деваться – все-таки братья наши меньшие…
Пока начальник ГО и ЧС и его напарник из казачьего сообщества решали, как спасти малышей, горожане били тревогу и обрывали телефоны спасателей, умоляя спасти щенят.
И вот уже лодка с казаком на борту рассекает воды Мрассу, подбираясь все ближе к щенкам. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.
- Решили тогда попробовать добраться к ним на резиновой лодке: кто знает, сколько времени собаки уже провели без еды… - добавил Сергей Колчев.
Владимир Яковлев, представитель местного казачества, надел спасательный жилет, потом закрепили страховку. И вот уже лодка с казаком на борту рассекает воды Мрас-Су, подбираясь все ближе к щенкам. К слову, их там оказалось двое, а не трое. Но несмотря на то, что оба были обессиленными, истощавшими и явно напуганными, к человеку приближаться они отказались. Пытались подманить едой, но щенки, схватив куски, тут же убегали. В конце концов, малыши прыгнули в воду и направились к берегу.
Казак станицы Мысковской на лодке плыл рядом, контролировал, чтобы собаки добрались до берега без происшествий. Фото: кадр видео телеканала РЕН ТВ Мыски.
- Хотел их подманить, но щенки убегали, прятались в бункер. Видимо, с зимы там жили. А сейчас лед прошел, еды нет, зато полон бункер льда, - поделился подробностями спасательной операции Владимир Яковлев. – Потом, видимо, спугнул их, вот в воду и прыгнули, к берегу поплыли.
Сам казак станицы Мысковской на лодке плыл рядом, контролировал, чтобы собаки добрались до берега без происшествий.
- Спасенных щенков мы хотели высушить, откормить и пристроить в хорошие руки. Но, едва они оказались на земле, как тут же рванули в лес, подальше от людей, - улыбается Сергей Колчев. – Надеюсь, у них все хорошо. Главное – спасены!
ИСТОЧНИК KP.RU