2019-04-12T15:24:12+03:00
Происшествия

В администрации Новокузнецка люди в масках и с автоматами провели обыск

Факт работы оперативников подтвердила пресс-служба мэрии
Екатерина РОМАНОВА
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В администрации Новокузнецка провели обыск.В администрации Новокузнецка провели обыск.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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12 апреля днем в здание администрации города Новокузнецка пришли представители правоохранительных органов. По словам информированного источника, в мэрии проходят обыски в рамках уголовного дела в отношении одного из сотрудников.

По данным источника, обыск проводится в кабинете начальника одного из управлений администрации: изучается и изымается документация. За комментарием, что же все-таки происходит в мэрии, мы обратились в пресс-службу. Здесь сначала заявили, что никаких обысков в здании нет, люди в масках в коридорах мэрии не замечены, а администрация работает в обычном режиме.

- Я только что вышла из администрации: обысков в здании не проводится, - сообщила начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Галина Ковальчук.

Не смогли дать оперативно комментарий и в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

- Пока официальной информации о каких-либо обысках в здании администрации Новокузнецка у нас нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя некоторое время в пресс-службе администрации города Новокузнецка подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов все-таки наведывались в здание: «Свои мероприятия проводят оперативные службы», но при этом никаких деталей не сообщили.

Напомним, глава города Сергей Кузнецов с 28 марта находится в отпуске. К своим обязанностям, которые временно исполняет первый заместитель Евгений Бедарев, мэр вернется 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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