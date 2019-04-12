Обыски в администрации города, которые прошли 12 апреля, оказались связаны уголовным делом о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702904" frameborder="0"></iframe> Обыск в Администрации Новокузнецка: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем.12 апреля 2019Екатерина РОМАНОВА

Днем 12 апреля в здании администрации города Новокузнецка работали следователи и сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Они проводили обыски и изымали документы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, в 2017 году житель Новокузнецка оформил право собственности на муниципальную квартиру. Это жилье он получил якобы в связи со сносом аварийного дома. Примечательно, что мужчина не стоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. О мошенничестве стало известно во время проверки соблюдения федерального законодательства. Как оказалось, ущерб бюджету города составил 1,7 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела будет устанавливаться, кем принималось решение о выдаче данной квартиры, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, об обысках в здании администрации стало известно во второй половине дня в пятницу, 12 апреля, однако официального подтверждения о работе сотрудников правоохранительных органов не было. К слову, глава города Сергей Кузнецов с 28 марта находится в отпуске. К своим обязанностям, которые временно исполняет первый заместитель Евгений Бедарев, мэр вернется 15 апреля.