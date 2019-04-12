2019-04-12T18:52:18+03:00
Происшествия

Обыск в администрации Новокузнецка: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем

Ущерб бюджету составил 1,7миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Обыск в администрации Новокузнецка: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем.Обыск в администрации Новокузнецка: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Обыски в администрации города, которые прошли 12 апреля, оказались связаны уголовным делом о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Обыск в Администрации Новокузнецка: Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем.12 апреля 2019Екатерина РОМАНОВА

Днем 12 апреля в здании администрации города Новокузнецка работали следователи и сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Они проводили обыски и изымали документы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, в 2017 году житель Новокузнецка оформил право собственности на муниципальную квартиру. Это жилье он получил якобы в связи со сносом аварийного дома. Примечательно, что мужчина не стоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. О мошенничестве стало известно во время проверки соблюдения федерального законодательства. Как оказалось, ущерб бюджету города составил 1,7 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела будет устанавливаться, кем принималось решение о выдаче данной квартиры, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, об обысках в здании администрации стало известно во второй половине дня в пятницу, 12 апреля, однако официального подтверждения о работе сотрудников правоохранительных органов не было. К слову, глава города Сергей Кузнецов с 28 марта находится в отпуске. К своим обязанностям, которые временно исполняет первый заместитель Евгений Бедарев, мэр вернется 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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