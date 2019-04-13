При поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Игорь Золотарев провел тренинги успеха для кузбасских детей

С 8 по 11 апреля при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» состоялся визит мастера спорта СССР международного класса по пулевой спортивной стрельбе, чемпиона СССР Игоря Золотарева.

Известный спортсмен и экс-тренер олимпийской сборной России по стрельбе посетил детские дома, образовательные и спортивные учреждения в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Киселевске и Прокопьевском районе.

В рамках визита Игорь Золотарев побывал в поселке Севск Прокопьевского района и детском доме «Гвоздика» в городе Киселевске, где от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» вручил сертификаты по 200 тысяч рублей на приобретение необходимого для учреждений оборудования. В ответ ребята подарили гостю творческие номера и памятные сувениры, сделанные собственными руками.

Одним из пунктов в программе стал киселевский Дом детского творчества. Здесь собрались 150 ребят - бойцы трудового отряда СУЭК, воспитанники кадетского класса и объединения «Память». Им Игорь Золотарев рассказал о принципах и методах воспитания успешного человека, которые он подробно описал в своей книге «Успех, как привычка». По словам автора, книга - практическое руководство по эволюции человека для тех, кто хочет, чтобы успех был не случайным выигрышем, а спланированным и осуществленным проектом. Автор подробно ответил на вопросы ребят и поделился мнением насчет успеха:

- Можно ли назвать успехом то, к чему человек не шел сознательно, не работал для этого, можно ли считать это успехом? Или успех - это все-таки то, о чем ты мечтаешь, что планируешь достичь и добиваешься. Успех, на мой взгляд, это реализация мечты. И начинать, конечно, надо с мечты. Потому, что если ты не мечтаешь, то совершенно невозможно понять, чего же ты хочешь, где же в итоге ты хочешь оказаться. Тот, кто хочет добиться чего-то изо всех сил, всегда этого добивается.

В Новокузнецке Игорь Золотарев встретился с воспитанниками отделения пулевой стрельбы Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В Ленинске-Кузнецком известный спортсмен посетил Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Трамплин», Центр подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, Региональный центр спортивной подготовки по спортивной гимнастике, Ледовый дворец, Физкультурно-оздоровительный комплекс и Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва. Здесь также состоялась встреча с бойцами трудового отряда СУЭК, живо интересовавшимися как правильней выбрать и построить свой жизненный путь.

- Для меня опыт этот был абсолютно потрясающий, - поделился впечатлением от бесед с юными кузбассовцами Игорь Золотарев - Я скажу, что это другие дети. Они настоящие. Я просто потрясен ими. Их искренностью, радушием, желанием, тягой к чему-то новому, к тому, что поможет им добиться успеха.