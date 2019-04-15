Обыск в администрации Новокузнецка: Сергей Кузнецов отстранил от должности чиновника

После прошедших 12 апреля в здании администрации Новокузнецка обысков глава города Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника городского управления по учету и приватизации жилья Виталия Пуляева.

Отстранение от должности последовало за обысками, которые прошли в здании администрации города Новокузнецка в управлении по учету и приватизации жилых помещений. Обыски и изъятие документов проводили следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Кемеровской области. В скором будущем следствие в рамках уголовного дела должно установить тех, кто виновен в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2017 году житель Новокузнецка заключил договор соцнайма на жилое помещение. Сделал это он на основании документов, которые были выданы управлением и датированы 2013 годом. В дальнейшем мужчина приватизировал жилье и продал его

- Выявление коррупции будет вестись и в дальнейшем совместно с правоохранительными органами, - прокомментировал глава города Сергей Кузнецов. - Администрация города Новокузнецка остается прозрачной в выявлении всех этих вопросов.

К слову, в то время, когда в здании администрации проходили обыски, глава города находился в официальном отпуске. 15 апреля он вновь вернулся к исполнению своих обязанностей.

Напомним, обыски прошли в здании администрации 12 апреля. Они связаны с уголовным делом о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, житель Новокузнецка получил муниципальную квартиру в связи со сносом аварийного жилья, а потом оформил ее в собственность. При этом он не состоял на учете как нуждающийся а улучшении жилищных условий. О мошенничестве стало известно во время проверки соблюдения федерального законодательства. Ущерб бюджету города составил 1,7 миллиона рублей.