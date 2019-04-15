Голый новокузнечанин с металлической трубой в руках взбудоражил накануне жителей Новоильинского района. Он не только бегал по двору с громкими криками, но и умудрился повредить три автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703278" frameborder="0"></iframe> Как полиция ловила голого новокузнечанина с металлической трубой..Видео: city-n

Ранним утром в выходной день большой двор, окруженный несколькими многоэтажками, огласил громкий рев. Как оказалось, молодой мужчина, выпрыгнув из окна второго этажа, сначала упал на козырек подъезда, потом - вниз, на клумбу. После этого он принялся громко, но нечленораздельно кричать, где-то раздобыл металлическую трубу с табличкой и с ней наперевес пошел по двору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703277" frameborder="0"></iframe> Прыжок голого мужчины из окна..Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"

Вид у мужчины был угрожающим, поведение - непредсказуемым. Именно поэтому жители сразу нескольких домов вызвали полицию. Пока стражи порядка добирались к месту ЧП, мужчина успел повредить несколько автомобилей. И если просто прогулки мужчины, явно что-то употребившего, еще можно было стерпеть, то порча имущества возмутила окружающих. За голым мужчиной в трусах погнались автовладельцы. Тот немного испугался, бросил свое оружие и принялся тоненько визжать и прятаться от преследователей, однако те все-таки скрутили вредителя. В конце концов прибыли стражи порядка и врачи скорой помощи. Они задержали дебошира и увезли прочь со двора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="250" height="438" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703134" frameborder="0"></iframe> Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей..Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"

К слову, очевидцы сообщили, что позже видели похожего мужчину в трусах и в сопровождении полиции в травме и с загипсованной ногой. Видимо, полет со второго этажа не прошел для мужчины бесследно.