В Новокузнецке вторую ночь подряд идет снег. Он лежит во дворах и на дорогах все утро, а к обеду уже тает.

Парк Гагарина в Новокузнецке весь засыпан снегом. Лишь дорожки темнеют.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Снег в середине апреля – явление не редкое. В этом году он порадовал новокузнечан сразу после жарких дней, когда температура воздуха поднималась до +20 градусов. Теперь же, вторую ночь подряд, идет снег. По утрам город встречает новокузнечан белизной и особенно чистым свежим и чистым воздухом.

Почти новогодняя картинка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К обеду снег обязательно растает, а пока можно успеть слепить снеговика или поиграть в снежки. Например, во время обеденного перерыва на работе, после пар или перед уроками – в зависимости от возраста.

В парке Гагарина.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, накануне междугородные трассы также оказались под снегом. А в ближайшие дни синоптики обещают похолодание, грозы и ветер. А по ночам температура будет понижаться до -17 градусов.