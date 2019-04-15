2019-04-16T08:40:52+03:00
Общество

В Новокузнецке вторую ночь подряд идет снег

За ночь он засыпает дворы и дороги, а к обеду тает
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За ночь снег засыпает дворы и дороги, а к обеду тает.За ночь снег засыпает дворы и дороги, а к обеду тает.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке вторую ночь подряд идет снег. Он лежит во дворах и на дорогах все утро, а к обеду уже тает.

Парк Гагарина в Новокузнецке весь засыпан снегом. Лишь дорожки темнеют. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парк Гагарина в Новокузнецке весь засыпан снегом. Лишь дорожки темнеют.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Снег в середине апреля – явление не редкое. В этом году он порадовал новокузнечан сразу после жарких дней, когда температура воздуха поднималась до +20 градусов. Теперь же, вторую ночь подряд, идет снег. По утрам город встречает новокузнечан белизной и особенно чистым свежим и чистым воздухом.

Почти новогодняя картинка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Почти новогодняя картинка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К обеду снег обязательно растает, а пока можно успеть слепить снеговика или поиграть в снежки. Например, во время обеденного перерыва на работе, после пар или перед уроками – в зависимости от возраста.

В парке Гагарина. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В парке Гагарина.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, накануне междугородные трассы также оказались под снегом. А в ближайшие дни синоптики обещают похолодание, грозы и ветер. А по ночам температура будет понижаться до -17 градусов.

Апрельский снег освежил город. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Апрельский снег освежил город.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Есть пострадавшие: В Кузбассе перевернулась «Нива»
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в полтора раза
Недорого отдам:В Кузбассе продают советские серп и молот
Новокузнецкий пристав на суде спас обвиняемого
За сутки в Кузбассе загорелись гектары сухой травы
В Кузбассе продавали питьевую воду из подозрительного источника
Опасная шаурма: в Кемерове закрыли павильон с кишечной палочкой
Возле сгоревшей «Зимней вишни» построят новый торговый центр
Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела из-за дорогой покупки
Горняка наказали штрафом за гибель рабочего в Кузбассе
Возле СПИД-центра в Кемерове нашли открытые пробирки с кровью
Набор учащихся в президентское кадетское училище стартовал в Кемерове
Кузбасс перешел на цифровое вещание
На неделе в Кузбассе похолодает до -17 градусов
Синоптики зафиксировали самый жаркий день весны в Кузбассе
Россельхозбанк выпустил платежную карту для помощи инвалидам
Сколько намусорили туристы во время фестиваля Grelka в Шерегеше
Первые грозы прогремели в Кузбассе
10 учреждений эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской трассе выпал снег
Здание кемеровской администрации эвакуировали из-за угрозы минирования
У автобуса на ходу лопнуло колесо в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста